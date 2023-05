BNP Paribas AM : deux arrivées au sein du Sustainability Centre

BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au sein de son Sustainability Centre, centre d’expertise dédié à la recherche ESG. Nogoye Dieng, nommée Senior Stewardship Analyst, se concentrera sur les activités de vote et d'analyse des résolutions à l’ordre du jour des assemblées générales pour s'assurer de l'application de la politique de vote de BNPP AM. Elle participera également aux activités d'engagement avec les entreprises en portefeuilles sur les questions ESG.



Auparavant, elle travaillait pour ISS (Institutional Shareholder Services) en tant que Responsable adjointe de la Recherche sur la Gouvernance Française. Nogoye Dieng reporte à Michael Herskovich, Global Head of Stewardship, et est basée à Paris.



Sindhu Janakiram rejoint l'équipe du Sustainability Centre en tant qu'Analyste ESG, Equality Lead. Il sera en charge de la recherche sur les thématiques sociales et apportera également son expertise dans l'intégration de données relatives à l'ESG et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, l'engagement auprès des entreprises et le développement de produits d'investissement à thèmes sociaux.



Sindhu Janakiram dispose d'une riche expérience dans le secteur privé, dans la recherche ESG et dans le développement de partenariats avec des ONG. En 2020, il a co-fondé Refugee Integration Insights (RII), le premier fournisseur spécialiste des données du secteur privé sur les réfugiés.



Sindhu Janakiram reporte à Alexander Bernhardt, Global Head of Sustainability Research, et est basé à New York.