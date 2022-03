BNP Paribas Asset Management annonce le lancement de deux fonds indiciels thématiques intégrant une approche ESG sur les technologies médicales et sur l’économie durable de l’hydrogène. Cotés en continu depuis le 17 mars 2022 sur Euronext Paris et la bourse allemande Xetra, ces nouveaux fonds viennent enrichir la gamme d’ETF ESG thématiques du gestionnaire d'actifs, couvrant déjà les thèmes du bas carbone, de l’économie circulaire, de l’économie des océans, de l’immobilier « vert » et des infrastructures durables.



BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech réplique l'indice ECPI Global ESG Medical Tech qui sélectionne les 50 valeurs mondiales les plus actives dans le secteur des technologies médicales durables : biotechnologies, outils et services pour les sciences de la vie, équipements, fournitures et technologies des soins de santé.



BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy réplique l'indice ECPI Global ESG Hydrogen Economy conçu pour offrir aux investisseurs une exposition aux 40 entreprises les plus actives dans l'économie durable de l'hydrogène vert.