BNP Paribas : Au Japon, les collectivités locales se tournent vers la finance durable

La métropole de Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde avec près de 14 millions d'habitants, a pour objectif d'atteindre des émissions net zero d'ici à 2050 et "demi-net zero" d'ici à 2030. Pour cela, elle cherche à réduire de 50 % sa consommation d'énergie et s'approvisionnera pour moitié en énergies renouvelables d'ici 2030. L'objectif de TMG est que les bâtiments et les installations utilisent 100 % d'énergie renouvelable et que la totalité des véhicules à moteur à combustion interne soient supprimés d'ici 2050.

Dès aujourd'hui, les fonds provenant des obligations vertes de TMG financent des installations d'énergie solaire, l'adoption de carburants plus écologiques pour les transports publics et la lutte contre la pollution grâce à de nouvelles installations de recyclage et de traitement des eaux usées. La ville investit également dans le développement de l'immobilier vert, les infrastructures de transport propres et l'adaptation au changement climatique, notamment les mesures de prévention des inondations.