BNP Paribas : Avril 2022 - La Lettre des actionnaires

soit une distribution de 50 % du résultat 2021 portant le taux de distribution total au titre de l'année 2021 à 60 %, considérant le programme de rachat d'actions de 900 millions d'euros, mis en œuvre au 4e trimestre 2021, quiéquivaut à une distribution de 10 %.

ACTIF NET TANGIBLE4 PAR ACTION + 7,2 % par an en moyenne depuis le 31 décembre 2008

Réserve de liquidité instantanément mobilisable

452 Md€

soit plus d'un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché

1. Coût du risque / encours de crédit à la clientèle début de période. 2. Non réévalués. 3. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022, détachement le 23 mai 2022, paiement le 25 mai 2022. 4. Réévalué. 5. CRD 4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9. 6. Calculé conformément au Règlement (UE) n°2019/876, sans opter pour l'exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l'Eurosystème autorisée par la décision de la BCE du 18 juin 2021.

ÉDITORIAL

Chers actionnaires,

Fort de son modèle intégré et diversifié s'appuyant sur des plateformes métiers et des franchises clients leaders en Europe et bien positionnées à l'international, BNP Paribas a réalisé une bonne performance en 2021. La diversification du Groupe et sa capacité à accompagner les clients et l'économie de façon globale ont soutenu la croissance des revenus. Le développement des plateformes à coût marginal et la poursuite des mesures d'efficacité ont permis au Groupe d'investir tout en dégageant des effets de ciseaux positifs sur l'année, malgré l'augmentation de la contribution au FRU1. Avec un ratio « Common Equity Tier 1 » de 12,9 %2 au 31 décembre 2021 et une rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués de 10,0 %, le Groupe démontre de nouveau sa capacité à créer de la valeur de façon continue et soutenable.

Au total, le produit net bancaire, à 46,2 milliards d'euros, augmente de 4,4 % par rapport à 2020 (+ 5,4 % à périmètre et change constants) et de 3,7 % par rapport à 2019.

Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en progression de 2,4 % à périmètre et change historiques et de 3,7 % à périmètre et change constants, avec :

• une forte hausse de 5,2 % chez Domestic Markets3, portée par la progression dans les réseaux4, en particulier en France et par une très forte croissance des métiers spécialisés, notamment Arval ;

• chez International Financial Services, une baisse de 1,2 % à périmètre et change historiques mais une hausse de 1,7 % à périmètre et change constants, avec une forte croissance dans les métiers de gestion d'actifs, de l'Assurance et chez BancWest ;

• une croissance soutenue pour CIB (+ 3,4 % à périmètre et change historiques, + 4,1 % à périmètre et change constants), à un niveau élevé (+ 17,8 % par rapport à 2019).

Les frais de gestion du Groupe à 31,1 milliards d'euros, sont en hausse de 3,0 % par rapport à 2020, en lien avec l'accompagnement de la croissance et des investissements et en baisse de 0,7 % par rapport à 2019. L'effet de ciseaux est positif de 1,4 point.

Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 15,1 milliards d'euros, en augmentation de 7,4 % par rapport à 2020 et de 14,1 % par rapport à 2019.

Le coût du risque diminue de 48,8 % par rapport à 2020, en raison notamment d'un nombre limité d'entrées en défaut. Il se compare à une base élevée en 2020 qui enregistrait une dotation de 1,4 milliard d'euros de provisions sur encours sains (strates 1 et 2). Les reprises de provisions sur encours sains restent marginales en 2021 (78 millions d'euros).

Au total, le résultat net part du Groupe s'élève à 9,5 milliards d'euros, en très forte hausse par rapport à 2020 (+ 34,3 %) et à 2019 (+ 16,1 %).

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires de verser un dividende de 3,67 euros par action, payé en numéraire5, soit un taux de distribution de 50 % du résultat 2021. Ce versement portera le taux de distribution total au titre de l'année 2021 à 60 %, compte tenu du programme de rachat d'actions de 900 millions d'euros, mis en œuvre au quatrième trimestre 2021 qui équivaut à une distribution de 10 %.

Fort des performances de son modèle, le Groupe a lancé le Plan Growth, Technology & Sustainability 2025, avec pour objectif d'assurer une croissance du produit net bancaire supérieure à la croissance des frais de gestion et supérieure à la croissance des actifs moyens pondérés6 et un ROTE7 se situant au-delà du coût du capital en 2025. BNP Paribas vise ainsi :

• une croissance du produit net bancaire de plus de 3,5 % par an avec des effets de ciseaux positifs de plus de 2 points8 en moyenne,

• une croissance moyenne du résultat net de plus de 7 % par an sur l'ensemble de la période pour porter le ROTE à plus de 11 % tout en conservant un objectif de ratio CET 1 de 12 % à l'horizon 2025, intégrant le plein effet de la finalisation de Bâle 3,

• un taux de distribution du bénéfice porté à 60 %, avec un minimum de distribution en numéraire de 50 %9.

Nous vous remercions très sincèrement de l'attachement que vous manifestez à BNP Paribas.

En partenariat avec la BERD, BNP Paribas opère en Ukraine au travers d'Ukrsibbank qui compte près de 5 000 collaborateurs et des agences réparties sur l'ensemble du territoire ukrainien. Le Groupe s'est attaché à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'accompagnement et la sécurité des salariés. Il s'est engagé également auprès du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU ainsi que de ses partenaires, MSF et la Croix Rouge, à répondre par une aide financière directe aux besoins qui seront exprimés par ces organisations.

1. Fonds de Résolution Unique. 2. CRD 4 ; y compris dispositions transitoires IFRS 9. 3. Intégrant 100 % de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg. 4. BDDF, BNL bc et BDDB. 5. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 17 mai 2022, détachement le 23 mai 2022, paiement le 25 mai 2022. 6. Calculé conformément à la CRR 2. 7. Rentabilité des fonds propres tangibles avec l'effet plein de la finalisation de Bâle3 (CRR3). 8. TCAM 2021-2025 du produit net bancaire moins TCAM 2021-2025 des frais de gestion. 9. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.

RÉSULTATS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS RÉSULTATS ANNUELS COMPARÉS

En millions d'euros 2021 2020 2021/2020 Produit net bancaire 46 235 44 275 + 4,4 % Frais de gestion - 31 111 - 30 194 + 3,0 % Résultat brut d'exploitation 15 124 14 081 + 7,4 % Coût du risque - 2 925 - 5 717 - 48,8 % Résultat d'exploitation 12 199 8 364 + 45,9 % Éléments hors exploitation 1 438 1 458 - 1,4 % Résultat avant impôt 13 637 9 822 + 38,8 % Impôt sur les bénéfices - 3 757 - 2 407 + 56,1 % Intérêts minoritaires - 392 - 348 + 12,6 % Résultat net part du Groupe 9 488 7 067 + 34,3 % Coefficient d'exploitation 67,3 % 68,2 % - 0,9pt RoTE* 10,0 % 7,6 % + 2,4 pts LES PÔLES OPÉRATIONNELS * Rentabilité des Fonds Propres tangibles (non réévalués)

RETAIL BANKING & SERVICES

DOMESTIC MARKETS

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES (IFS)

Les résultats de Domestic Markets, soutenus par une hausse de l'activité, sont en très forte progression. Les encours de crédit augmentent de 4,2 % par rapport à 2020, en hausse dans tous les métiers, avec une bonne progression des crédits aux particuliers et aux entreprises. Les dépôts sont en hausse de 8,6 % par rapport à 2020, en lien avec les effets de la crise sanitaire sur le comportement des clients. Le développement de l'épargne financière est soutenu et la progression de l'épargne hors-bilan est forte (+9,7 % par rapport au 31 décembre 2020). La banque privée enregistre une très bonne collecte nette de près de 7,7 milliards d'euros.

Le produit net bancaire1, à 16,3 milliards d'euros, est en progression de 5,2 % par rapport à 2020. La performance dans les réseaux2 est très bonne dans l'ensemble (+3,2 %), portée par la forte hausse des commissions et la croissance des filiales spécialisées, malgré l'impact de l'environnement de taux bas.

Les frais de gestion1 sont en hausse de 2,0 % par rapport à 2020 en lien avec l'accompagnement de la croissance de l'activité. Ils progressent de 0,7 % dans les réseaux2 et augmentent de 8,1 % dans les métiers spécialisés. L'effet de ciseaux est très positif (+3,1 points).

Le résultat avant impôt3 du pôle s'établit ainsi à 4,1 milliards d'euros, en très forte hausse de 26,0 % par rapport à 2020.

L'activité des métiers d'International Financial Services est à un bon niveau. Le métier Personal Finance enregistre une augmentation de la production de +11,5 % par rapport à 2020, en lien avec l'évolution de l'environnement sanitaire. Le métier poursuit une dynamique soutenue de développement des partenariats. Au sein des réseaux à l'international4, la dynamique de production des crédits est très bonne et le développement des commissions est soutenu. La collecte nette des métiers de Gestion Institutionnelle et Privée et de l'assurance est très forte (58,5 milliards d'euros en 2021) et les actifs sous gestion sont en hausse de 9,1 % par rapport au 31 décembre 2020.

Le Groupe a annoncé le 20 décembre 2021 la cession de Bank of the West à BMO Groupe Financier avec une clôture de l'opération attendue courant 20225.

Le produit net bancaire, à 15,75 milliards d'euros, est en diminution de 1,2 % par rapport à 2020 à périmètre et change historiques et en hausse de 1,7 % à périmètre et change constants.

Les frais de gestion, à 10,2 milliards d'euros, sont en hausse de 1,1 % à périmètre et change historiques et de 4,2 % à périmètre et change constants, en lien notamment avec des initiatives ciblées.

Grâce à la forte amélioration du coût du risque, le résultat avant impôt s'établit à 4,6 milliards d'euros, en forte hausse de 35,0 % par rapport à 2020 à périmètre et change historiques et de 37,6 % à périmètre et change constants.

1. Intégrant 100 % de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg. 2. BDDF, BNL bc et BDDB. 3. Hors effets PEL/CEL de + 29 millions d'euros contre + 3 millions d'euros en 2020. 4. Europe Méditerranée et BancWest. 5. Sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence compétente, cf. communiqué de presse du 20 décembre 2021.

CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING (CIB)

En 2021, CIB enregistre un très bon niveau d'activité dans tous les domaines. Le pôle se classe en 2021 n° 3 en EMEA et est le premier acteur européen1.

Dans les métiers de financements, le volume total des opérations dirigées est en progression par rapport au niveau élevé de 2020, tiré par les émissions d'actions2. L'activité des clients se normalise sur les marchés de change, de crédit et de taux après les circonstances de marchés exceptionnelles de 2020. Enfin, les Services titres enregistrent une hausse continue des actifs ainsi que des volumes de transactions à un niveau élevé tout au long de l'année 2021.

CIB a finalisé en 2021 deux opérations stratégiques, avec d'une part, l'intégration de 100 % d'Exane à partir du 1er juillet 2021 et, d'autre part, la finalisation des transferts des activités de prime brokerage et d'exécution électronique de Deutsche Bank, comme initialement prévu.

Porté par la diversification du pôle, CIB voit ainsi ses revenus progresser de 3,4 % (+ 4,1 % à périmètre et change constants) par rapport à la base élevée de 2020 et augmenter fortement de 17,8 % par rapport à 2019. Les revenus de Corporate Banking sont en hausse de 7,6 % par rapport à 2020 et en très forte progression de 18,0 % par rapport à 2019, dans toutes les zones géographiques.

Soutenus par la diversification des franchises, les revenus de Global Markets sont stables par rapport à la base très élevée de 2020 et en forte progression de 22,4 % par rapport à 2019. Ils sont notamment portés par le maintien d'une forte activité pour les dérivés et la croissance du prime brokerage.

Les revenus de Securities Services augmentent de 5,1 % par rapport à 2020, portés par la croissance forte et régulière de la plateforme. Avec la montée en puissance de nouveaux clients et notamment un mandat très significatif (supérieur à 400 milliards d'euros d'actifs) dans la zone euro, les volumes atteignent des niveaux records, avec une hausse des encours moyens de 15,9 % par rapport à 2020.

Les frais de gestion de CIB, à 9,4 milliards d'euros, sont en hausse de 5,4 % par rapport à 2020 (+ 4,0 % à périmètre et change constants), en lien avec le développement de l'activité et des investissements ciblés.

CIB dégage ainsi un résultat avant impôt de 4,7 milliards d'euros, en très forte hausse de 36,7 % par rapport à 2020.

1. Source : Coalition Greenwich Competitor Analytics. Classement intégrant les banques de l'indice Coalition ; EMEA : Europe, Moyen-Orient, Afrique. 2. Source : Dealogic au 31/12/21, bookrunner en volume, montants proportionnels.

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2021 (EN CAPITAL)

41,4 % Institutionnelseuropéens

6,1 % BlackRock 7,8 % SFPI

1,0 % Grand-Duché du Luxembourg

Régime fiscal des dividendes

Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %1.

L'imposition se déroule en deux temps :

• lors du versement des dividendes, l'établissement payeur prélève un prélèvement forfaitaire non libératoire2 («PFNL» qui, comme le PFU, est également au taux de 12,8 %), ainsi que les prélèvements sociaux de 17,2 % ;

• l'année suivante (année de déclaration des revenus), ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 12,8 % (PFU) ou, sur option globale, expresse et irrévocable exercée dans la déclaration de revenus, au

32,4 % Institutionnels non européens

4,0 % Actionnaires individuels 3,1 % Autres et non identifiés

3,2 % FCPE Groupe 1,0 % Détention directe salariés

barème progressif de l'impôt sur le revenu sous déduction des prélèvements opérés par l'établissement payeur (l'éventuel excédent est restitué). Ainsi, pour les contribuables qui n'optent pas pour l'imposition au barème progressif, le PFNL opéré lors du versement des dividendes devient une imposition définitive puisque son montant est égal au PFU.

1. Étant précisé que les revenus de capitaux mobiliers sont exclus du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entré en vigueur le 1er janvier 2019. 2. Peuvent demander à être dispensés du PFNL de 12,8 % les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune. Pour une dispense du prélèvement en 2022, la demande a dû être formulée au plus tard le 30 novembre 2021.

DONNÉES BOURSIÈRES

ÉVOLUTION DU COURS

Performance boursière 2018-2021

( indices rebasés sur le cours de l'action BNP Paribas - en euros )

Cours de l'action BNP Paribas du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021.

Comparaison avec les indices EURO STOXX Banks, STOXX Banks et CAC 40 ( indices rebasés sur le cours de l'action )

Sur une période de trois ans, du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021, le cours de l'action BNP Paribas est passé de 39,48 euros à 60,77 euros, soit une hausse de 53,9 %, performance supérieure à celle des banques de la zone euro (Eurostoxx Banks : + 15,4 %) comme à celle des banques européennes (Stoxx Banks : + 9,5 %) et à l'évolution du CAC 40 (+ 51,2 %).

Sur la dernière année, soit depuis le début de l'année 2021, le cours de l'action BNP Paribas est passé de 43,11 euros à 60,77 euros soit une hausse de 41,0 %, performance supérieure à celle des banques de la zone euro (+ 36,2 %) comme des banques européennes (+ 34 %) et encore davantage à celle de l'indice CAC 40 (+ 28,9 %). Sur cette période, les valeurs bancaires européennes ont été impactées par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à la covid-19 ainsi que par la recommandation de suspension du paiement des dividendes par la Banque Centrale Européenne (BCE) ; elles ont été ensuite soutenues par les bonnes performances des établissements bancaires, la levée des restrictions de la BCE et les perspectives de reprise économique confortées par les progrès de la vaccination et la hausse des taux.

OPINION DES ANALYSTES

Opinion des analystes au 10 février 2022 après parution des résultats de l'exercice 2021

