BNP Paribas : CIB et BNP Paribas Cardif lancent la première obligation sociale structurée sur un indice social

BNP Paribas a émis sa première obligation sociale liée à l'indice MSCI Eurozone Social Select 30, pour un montant de 50 millions d'euros.

Cette obligation permettra aux investisseurs de s'exposer à la thématique sociale et de soutenir des causes grâce à un mécanisme de dons intégré à la structuration de l'obligation.

L'opération a été structurée par les équipes Global Markets de BNP Paribas CIB, BNP Paribas Cardif est intervenu en tant qu'investisseur

Afin de renforcer son offre de produits et solutions durables et de répondre à la demande des investisseurs sur la thématique sociale, BNP Paribas CIB a développé une offre composée de trois piliers distincts - une obligation sociale, un indice social et un mécanisme de dons :

Obligation sociale : BNP Paribas a développé un Social Bond Frameworkdans lequel les fonds collectés sont utilisés pour financer ou refinancer des actifs et projets à impact social positif dans les domaines de l'accès à l'emploi, l'égalité des chances, l'accès au logement, l'accès à l'éducation et l'accès aux soins.

Le Social Bond Framework fait l'objet d'une vérification par deux organismes tiers indépendants: une agence de notation ESG qui rend un second avis (Second Party Opinion)et un auditeur externe qui vérifie les actifs sociaux éligibles. Ces derniers sont définis par le BNP Paribas Social Bond Committee et sont alignés avec les Principes des Obligations Sociales de l'International Capital Market Association (ICMA).

Indice social: la performance de l'obligation est liée à l'indice MSCI Eurozone Social Select 30. Cet indice conçu par BNP Paribas CIB offre une exposition aux entreprises qui à la fois atténuent l'impact négatif de leurs activités sur la société et intègrent des objectifs sociaux ambitieux.

Cet indice sélectionne, parmi les 80 plus grandes capitalisations boursières de la zone euro, 30 entreprises contribuant à au moins un des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU centrés sur les enjeux sociaux (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 et 16[1]), tout en ne contrevenant pas à d'autres ODD sociaux, et en s'assurant que les entreprises sélectionnées appliquent de bonnes pratiques de gouvernance.

Mécanisme de dons sociaux : une partie du montant total investi est reversée à des associations soutenues par le Groupe BNP Paribas, et qui œuvrent dans différents domaines tels que l'égalité des chances, l'insertion sociale et l'aide humanitaire.

Ces associations sont sélectionnées par la direction de l'Engagement de BNP Paribas et ont fait l'objet d'une vérification par BNP Paribas CIB Global Markets. On y retrouve notamment : Habitat & Humanisme, Sport dans la Ville, Article 1 et Rescue & Recover Fund (Croix-Rouge, Médecins sans Frontières, Care). Les associations soutenues dans le cadre spécifique de cette opération sont Article 1 et Sport dans la Ville.

BNP Paribas déploie des initiatives pour soutenir l'inclusion financière et sociale depuis plus de 30 ans. Le Groupe s'est notamment engagé pour offrir un accès plus large aux produits bancaires, aux solutions d'épargne et de financement, aux côtés des institutions de microfinance. Le lancement du programme d'obligations sociales et cette dernière innovation avec la structuration d'une obligation sociale sur un indice ESG s'inscrivent dans la continuité de l'engagement de BNP Paribas à soutenir les causes et entreprises sociales, les jeunes, les personnes vivant dans des zones défavorisées et celles exclues des services financiers.

Constance Chalchat, Chief Sustainability Officer de Global Markets et Responsable de l'Engagement d'entreprise, BNP Paribas CIB a souligné: « Cette innovation en matière de finance durable démontre le rôle croissant que les marchés de capitaux peuvent jouer dans le soutien de l'inclusion sociale en alignant des objectifs d'investissement social et une méthodologie d'évaluation sociale avec une obligation, un indice, et des causes sociales concrètes. De telles évolutions sont essentielles à la démarche de BNP Paribas qui consiste à améliorer l'accessibilité des services financiers, la diversité et l'égalité vers une économie et une société plus inclusive.»

Olivier Héreil, Directeur Général Adjoint en charge de la gestion d'actifs, BNP Paribas Cardif a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir le lancement de cette offre sociale intégrée. En tant qu'investisseur responsable, elle renforce notre engagement à combiner performance financière et impact social positif.»