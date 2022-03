BNP Paribas : Comment BNP Paribas accompagne les femmes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale ?

Pour commencer, l'une de nos priorités sera de promouvoir toutes les initiatives qui contribueront à casser les silos entre les grandes entreprises, les PME, les startups, les associations et les pouvoirs publics en mettant sur pied des initiatives communes. Plus on embarque de monde, plus on crée de coalitions, plus l'impact est conséquent. Capitalisons sur la puissance du collectif. Ensuite, il nous faut développer des indicateurs de mesure. Tatiana Jama, cofondatrice de Sista, le dit très bien : « Il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. » C'est très important, car sans élément tangible, factuel et indicateurs précis, non seulement, il n'y a pas d'état des lieux fiable, mais, nous ne pourrons pas suivre l'évolution des actions engagées. Enfin, nous avons besoin des hommes pour qu'ils soutiennent et participent à ces initiatives. Il s'agit de diversité au sens large, synonyme de richesse, de diversité et d'épanouissement pour tous.