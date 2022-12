BNP Paribas : Communiqué de presse 02/12/2022 BNP Paribas inaugure « le QG de l'égalité des chances », un nouvel espace à l'Epopée dédié à 5...

BNP Paribas inaugure le QG de l'égalité des chances, un nouvel espace en faveur de l'économie sociale et solidaire au sein de l'Epopée à Marseille dont le Groupe est partenaire .

Inauguré le 2 décembre 2022, cet espace hébergera 5 associations : Arborescence, L'Atelier de la langue Française, Les Déterminés, Nos Quartiers ont du Talent, et 100 000 Entrepreneurs.

A cette occasion, la Fondation BNP Paribas a réuni les 18 associations de la région Sud-Est soutenues par le dispositif Projet Banlieues de la Fondation BNP Paribas.

Créé en 2021, l'Epopée est un tiers-lieu de 12 000 m² dédié à l'innovation éducative et inclusive. Situé au cœur des quartiers nord de Marseille, il permet aux entrepreneurs et associations qui s'y installent de se développer et de bénéficier d'un environnement collaboratif permanent.

Depuis plus de 20 ans, BNP Paribas s'engage aux côtés d'associations qui œuvrent en faveur de l'égalité des chances. Dans la région Sud-Est, le Groupe, partenaire de l'Epopée, inaugure aujourd'hui au sein de ce tiers-lieu un nouvel espace dédié aux acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire "qui s'intègre parfaitement dans la vision portée par l'Épopée et Synergie Family", précise Laurent Choukroun, co-fondateur et Directeur Général de Synergie Family, propriétaire de L'Epopée.

Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d'entreprise de BNP Paribas, Isabelle Giordano, Déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, et Pierre Veyres, Directeur Régional région Sud-Est BNP Paribas, ont ainsi accueilli le 2 décembre les 5 associations qui y seront hébergées : Arborescence, L'Atelier de la langue Française, Les Déterminés, Nos Quartiers ont du Talent, et 100 000Entrepreneurs.

A cette occasion, le Groupe a réuni les 18 associations de la région Sud-Est de l'édition 2022 du Projet Banlieues, le programme de la Fondation BNP Paribas dédié au soutien d'associations mobilisées dans les quartiers prioritaires en faveur de l'éducation, de l'insertion sociale et professionnelle ou du « vivre-ensemble »

« Ce nouvel espace au sein de l'Epopée contribue à révéler et faire grandir les associations du territoire qui œuvrent à la création de lien social. Nous sommes fiers d'yaccueillirces5 associations particulièrement actives à Marseille et dans tout le Sud-Est de la France pour permettre à chacune d'elle d'exercer leurs activités etde continuer à développerleurs projets. Nous avons souhaité à cette occasion réunir les 18 associations lauréates pour le Sud Est de l'édition 2022 du Projet Banlieues. Elles font un travail formidable pour la cohésion et l'inclusion sociales aux côtés de nos équipes mobilisées sur le terrain pour accompagner cet écosystème associatif.»Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d'entreprise de BNP Paribas

« Construire des ponts entre les mondes associatif et économique pour donner les moyens aux associations d'agir et de voir encore plus grand est essentiel pour réduire les inégalités. Avec nos collaborateurs de la région Sud-Est et le lancement du QG à l'égalité des chances, nous sommes fiers de créer un véritable lien de proximité avec les associations locales et de les soutenir concrètement dans leurs projets. » Pierre Veyres, Directeur Régional BNP Paribas Sud-Est.

Les 5 associations hébergées dans le nouvel espace à l'Epopée

Arborescence : créée il y a une vingtaine d'années autour de ce que l'on appelait alors « la lutte contre la fracture numérique », Arborescence est un espace de médiation des usages numériques qui a vocation à favoriser la participation de tous à la société de l'information. Cette structure de proximité dans les quartiers nord de Marseille accompagne ses adhérents au quotidien mais n'oublie pas d'être également un lieu d'innovation où chacun a la possibilité d'y découvrir, de s'initier, d'utiliser les outils et services numériques novateurs. Prochainement, Arborescence ouvrira un tiers-lieu d'inclusion numérique, « L'arbopostale », dans la cité des Aygalades - 13015.

L'Atelier de la Langue Française : inspirée par une passion de la langue française, l'objectif principal de cette association aixoise est de favoriser l'accès à la culture pour tous et de faire partager le plaisir de cette langue formidablement vivante qu'est le français, vecteur de dialogue et de partage, source d'épanouissement personnel et professionnel comme d'engagement citoyen. « L'Atelier de la Langue française » fait ainsi la promotion de l'éloquence pour favoriser la réussite éducative, propose des activités culturelles accessibles à tous les publics et initie à la maitrise des fondamentaux de l'art oratoire, levier de réinsertion professionnelle.

Les Déterminés : sa raison d'être est d'accélérer la réussite des porteurs de projets basés dans les quartiers prioritaires et dans les milieux ruraux. Le programme de formation et d'accompagnement de l'association (ateliers, formation intensive, mise en relation, mentorat…) dure ainsi 6 mois afin que chaque entrepreneur puisse bénéficier de toute l'expertise nécessaire pour faire grandir son projet. Le résultat : 1000 entrepreneurs formés et accompagnés depuis 2015.

Nos Quartiers ont du Talent (NQT) : l'objectif de NQT est de créer des passerelles et de tisser des liens privilégiés entre le monde de l'entreprise et les jeunes diplômés les plus éloignés de l'emploi. Pour ce faire, l'association s'appuie sur un outil puissant de développement professionnel et personnel, le mentorat, qui consiste en un partage de l'expérience et du réseau d'un professionnel en activité avec un jeune diplômé qui rencontre des difficultés pour accéder à l'emploi. Depuis 2006, plus de 67 000 jeunes ont ainsi été accompagnés.

100 000 Entrepreneurs : parce que l'association est convaincue qu'entreprendre est un état d'esprit, elle base son action sur la promotion de la culture entrepreneuriale auprès de jeunes de 13 à 25 ans en leur prouvant que c'est à la portée de tous et qu'il n'y a pas de fatalité. En étroite collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale, « 100 000 Entrepreneurs » favorise notamment le rapprochement entre l'école et l'univers professionnel en construisant des interventions pratiques sur le monde économique et professionnel avec des enseignants et des entrepreneurs bénévoles dans les classes. L'année dernière, plus de 107 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés.

Les 18 associations Sud-Est de l'édition 2022 du Projet Banlieues

L'engagement de BNP Paribas en région Sud-Est

A propos du Projet Banlieues

En 2005, les émeutes qui secouent les banlieues françaises, et plus particulièrement les quartiers défavorisés, mettent en lumière les problématiques d'accès à l'emploi et à l'éducation. Les jeunes de moins de 30 ans, en quête d'avenir et d'une société plus inclusive, sont les plus touchés.

Par sa forte présence dans ces territoires via son réseau d'agences, BNP Paribas, qui devient progressivement le 1e employeur privé de Seine Saint-Denis, se rapproche des acteurs de terrain (associations, commerçants, entrepreneurs, etc.) pour agir concrètement contre l'exclusion sociale. En 2006, le groupe lance le « Projet Banlieues », structuré autour de l'accompagnement financier et humain d'associations locales.

A travers le Projet Banlieues, BNP Paribas cherche à contribuer à l'action d'associations engagées en faveur de l'éducation des jeunes, l'accès à l'emploi via le salariat ou l'entrepreneuriat et le « mieux vivre ensemble » par la création du lien social.

Chaque année, BNP Paribas lance ainsi un appel à projet pour sélectionner les associations - 150 en moyenne par édition - qui bénéficieront chacune d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 5 000 € durant 3 ans. Au-delà du soutien financier à leur action, chaque association bénéficie également de l'aide des collaborateurs du groupe présents sur le terrain. C'est la vocation principale du Projet Banlieues : mutualiser les moyens et les compétences de tous les acteurs (Fondation, métiers de BNP Paribas présents en régions, associations locales, instances territoriales et municipales et bénéficiaires finaux) pour tisser un véritable lien et faciliter la mise en œuvre de projets concrets.

La Fondation BNP Paribas lance le Prix Projet Banlieues à l'occasion de l'édition 2022 de son dispositif de soutien aux associations locales de proximité et révèle les 3 associations lauréates.

Cette année, le Projet Banlieues a franchi la barre des 1 000 associations de quartier soutenues depuis son lancement en 2005.

A cette occasion, la Fondation BNP Paribas a lancé le Prix Projet Banlieues 2022 et a sélectionné, avec l'ensemble des collaborateurs engagés dans le projet, 11 associations « coups de cœur » dont ACELEM à Marseille , qui mène des actions culturelles en direction des habitants éloignés du livre (enfants, jeunes et familles des QPV) sous forme d'ateliers ludiques. Parmi elles, des actions hors les murs en pied d'immeubles avec le déploiement d'« Ideas Box », médiathèques mobiles rapidement déployables et modulables.

, qui mène des actions culturelles en direction des habitants éloignés du livre (enfants, jeunes et familles des QPV) sous forme d'ateliers ludiques. Parmi elles, des actions hors les murs en pied d'immeubles avec le déploiement d'« Ideas Box », médiathèques mobiles rapidement déployables et modulables. La remise de prix s'est tenue le 16 novembre et 3 associations se sont vu remettre le Prix Projet Banlieues 2022 : Creative Vintage à Strasbourg, Tous en mer à Nantes et Drop de Béton à Bordeaux.

A propos du programme 1MillionHours2Help de BNP Paribas

En septembre 2018, BNP Paribas renforçait son engagement social en signant avec la Fédération internationale UNI Global Union un accord monde portant sur les droits fondamentaux au travail. Dans le cadre de cet accord, le Groupe s'est engagé à mettre en place un programme « d'heures solidaires » rémunérées pour l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde : 1MillionHours2Help.

L'objectif est de permettre aux salariés du Groupe de contribuer sur leur temps de travail à l'effort des associations pour un monde plus positif, plus inclusif, plus écologique et plus solidaire.