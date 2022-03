BNP Paribas : Communiqué de presse 22/03/2022 BNP Paribas et le Women's Forum lancent le « French Women Entrepreneurs 40 »

Leader sur le marché de la Banque Privée et des Entreprises, la Banque Commerciale en France de BNP Paribas offre des solutions innovantes en matière de financements, moyens de paiement, gestion de patrimoine et assurances. Poursuivant sa transformation, elle continue à enrichir ses services et à offrir le choix à ses clients du moment, du canal, de l'interaction, tout en assurant une continuité dans l'expérience sur mobile, sites web et en agences. Elle développe des solutions offrant davantage d'autonomie à ses clients pour leurs opérations courantes simples tout en réaffirmant le rôle central du conseiller basé sur l'expertise et le conseil à plus forte valeur ajoutée. Avec plus de 23 000 collaborateurs, la Banque Commerciale en France est au service de 6,9 millions de clients particuliers, 656 000 clients professionnels et TPE, plus de 31 100 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises) et 57 000 associations. Elle dispose d'un réseau de proximité qui compte plus de 1 700 agences bancaires, des centres de Banque Privée dans toutes les régions de France, plus de 60 Pôles WAI dédiés aux entrepreneurs innovants (We Are Innovation) et 39 centres d'affaires dédiés aux entreprises. Engagées au cœur des territoires et des écosystèmes, les équipes des réseaux France soutiennent localement les initiatives individuelles ou associatives qui contribuent à la transformation positive de la société. Avec ses dispositifs « Act For Impact » destiné aux entrepreneurs à impact social ou environnemental, ainsi que « #ConnectHers » au service des femmes chefs d'entreprise, la Banque Commerciale en France favorise l'accélération de leurs projets de création et de croissance afin d'augmenter leur impact positif sur la société. Adossée à la Banque Commerciale en France, Hello bank! apporte à ses plus de 700 000 clients des offres de banque au quotidien en temps réel, des solutions de crédit, d'épargne et d'assurance adaptées aux nouveaux usages et modes de travail des jeunes actifs ainsi qu'une offre de services et un accompagnement dédiés aux indépendants.