BNP Paribas : Communiqué de presse 22/05/2023 Le Groupe BEI et BNP Paribas lancent une nouvelle opération de titrisation pour accompagner les PME et ETI françaises

Parcours professionnel

Marguerite Bérard est Directrice de la Banque Commerciale en France, et membre du Comité exécutif de BNP Paribas depuis janvier 2019. La Banque Commerciale en France (BCEF) rassemble les activités de banque d'entreprise, de banque privée et de banque de détail en France. En 2022, ces activités regroupent plus de 22 000 personnes au service de 7 millions de clients particuliers, 707 000 clients professionnels et TPE, 31 200 entreprises (PME, ETI, grandes entreprises) et plus de 58 0000 associations, pour plus de 6,6 milliards d'euros de produit net bancaire.

Marguerite Bérard était auparavant membre du directoire, directrice générale du Groupe BPCE depuis 2016, en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil. Elle avait rejoint le groupe bancaire mutualiste en juin 2012 pour prendre au sein de son comité de direction générale la responsabilité de la stratégie.

Sa carrière s'est au préalable déroulée dans le secteur public. Inspectrice des finances à sa sortie de l'Ecole Nationale d'Administration en 2004, Marguerite Bérard a été conseillère technique, puis conseillère sur les questions sociales à la Présidence de la République entre mai 2007 et fin 2010. En 2011 et 2012, elle a dirigé le cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand.