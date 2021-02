BNP Paribas : Communiqué de presse résultats 4T2020

RESSOURCES ET EXPERTISES MOBILISÉES AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ

2020 : EFFICACITÉ ET RÉSILIENCE DU MODÈLE DIVERSIFIÉ ET INTÉGRÉ DÉMONTRÉES DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Les encours de crédit progressent ainsi de 4,4% par rapport à 2019 soit une hausse de 33 milliards d'euros. Le Groupe a accordé plus de 120 000 prêts garantis en 2020 dans les réseaux de banque de détail du Groupe, et levé plus de 396 milliards d'euros de financements pour ses clients sur les marchés de crédits syndiqués, d'obligations et d'actions 1 .

Le Groupe BNP Paribas mobilise l'ensemble de ses ressources et de ses expertises pour accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels dans cette période difficile et répondre aux besoins spécifiques de l'économie dans les différentes phases de cette crise sanitaire.

Touchés par la pandémie du Covid-19, de nombreux pays dans le monde ont mis en place en 2020 des mesures sanitaires pour protéger les populations et ralentir la propagation du virus. Les répercussions économiques et sociales de cette crise sanitaire sont considérables.

BNP Paribas a fait preuve d'une grande résilience grâce à son modèle diversifié et intégré, sa solidité financière, sa transformation digitale et industrielle, la puissance d'exécution de ses plateformes. Forts de ces atouts, nous sommes bien positionnés pour entrer dans une nouvelle phase de développement de nos activités.»

En 2020 et encore aujourd'hui, soutenir nos clients dans leurs difficultés face à la crise sanitaire et protéger la santé de nos collaborateurs sont nos principales préoccupations. Tout au long de l'année, nos équipes se sont adaptées avec une grande agilité et je tiens à les en remercier. Les ressources de la banque sont mobilisées pour accompagner nos clients à traverser la crise et préparer une relance économique solide et durable.

Le monde traverse aujourd'hui une crise sanitaire inédite par son ampleur et sa durée. Elle nous met à l'épreuve, comme toutes les composantes de nos sociétés. Elle nous rappelle l'importance de valeurs telles que la solidarité et l'inclusion.

RÉSILIENCE DES RÉSULTATS DANS UN CONTEXTE MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE - EFFET DE CISEAUX POSITIF

Au total, le produit net bancaire, à 44 275 millions d'euros, est presque stable (-0,7%) par rapport à 2019 à périmètre et change historiques et progresse de 1,3% à périmètre et change constants1.

Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en légère hausse à périmètre et change historiques (+0,2%) et progresse plus sensiblement (+2,0%) à périmètre et change constants. Il est en baisse de 2,1% dans Domestic Markets2 car la très bonne performance des métiers spécialisés (en particulier de Personal Investors) ne compense que partiellement l'impact de l'environnement persistant de taux bas et de la crise sanitaire dans les réseaux. Les revenus d'International Financial Services sont en baisse de 7,2%3 en lien avec les effets de la crise sanitaire et malgré la bonne performance de BancWest. CIB enregistre une forte progression (+13,9%4) avec une hausse dans tous les métiers.

Enregistrant les succès de la transformation digitale et industrielle, les frais de gestion du Groupe, à 30 194 millions d'euros, sont en baisse de 3,6% par rapport à 2019, en ligne avec les objectifs du plan 2020. Les frais de gestion du Groupe incluent des éléments exceptionnels pour un total de 521 millions d'euros (contre 1 217 millions d'euros en 2019) : des coûts de restructuration5 et d'adaptation6 pour 211 millions d'euros (contre 473 millions d'euros en 2019), des coûts de renforcement informatique pour 178 millions d'euros et des dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire pour 132 millions d'euros. Comme annoncé, les coûts de transformation exceptionnels sont nuls ; ils s'élevaient à 744 millions d'euros en 2019.

Les frais de gestion des pôles opérationnels sont en baisse de 1,0% par rapport à 2019. Ils décroissent de 1,6% pour Domestic Markets2, la baisse étant plus marquée dans les réseaux7 (-2,7%) tandis que les métiers spécialisés du pôle, en croissance, enregistrent un effet de ciseaux positif de 4,3 points. Les frais de gestion baissent de 3,7%8 pour International Financial Services grâce aux mesures d'économie de coûts accentuées avec la crise sanitaire. Les frais de gestion de CIB sont en hausse de 3,0% avec la croissance de l'activité, contenue du fait des mesures d'économie de coûts. CIB enregistre un effet de ciseaux très positif de 10,9 points.

L'efficacité démontrée de la transformation digitale et industrielle et la bonne maîtrise des coûts permettent ainsi au Groupe de dégager un effet de ciseaux positif de 2,9 points (1,2 point pour les pôles opérationnels).

Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 14 081 millions d'euros, en hausse de 6,2%.

Le coût du risque, à 5 717 millions d'euros, augmente de 2 514 millions d'euros par rapport à 2019. Il s'établit à 66 points de base des encours de crédit à la clientèle, dont 16 points de base (1,4 milliard d'euros) liés au provisionnement sur encours sains (strates 1 et 2).

Le résultat d'exploitation du Groupe, à 8 364 millions d'euros, est ainsi en baisse de 16,8%.

Les éléments hors exploitation s'élèvent à 1 458 millions d'euros, en hausse par rapport à 2019 (1 337 millions d'euros). Ils enregistrent des plus-values de cessions d'immeubles pour +699 millions d'euros, la plus-value de cession liée à l'accord stratégique avec Allfunds pour +371 millions d'euros, ainsi qu'une dépréciation de valeur de mise en équivalence pour -130 millions d'euros. Ils enregistraient en 2019 l'impact exceptionnel de la plus-value de cession de 16,8% de SBI Life en

Le produit net bancaire inclut en 2020 l'impact comptable exceptionnel d'un dérivé mis en place pendant la période de transfert d'une activité pour -104 millions d'euros Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL) -4,6% à périmètre et change constants +16,2% à périmètre et change constants Liés notamment à la restructuration de certaines activités (entre autres, chez CIB) Mesures d'adaptation liées notamment à BancWest et CIB BDDF, BNL bc et BDDB -1,6% à périmètre et change constants