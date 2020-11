BNP Paribas : Communiqué de presse résultats au 30/09/2020

Le 2 novembre 2020, le Conseil d'administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Jean Lemierre, a examiné les résultats du Groupe pour le troisième trimestre 2020.

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, a déclaré à l'issue de ce Conseil d'administration :

Dans un contexte économique présentant des dynamiques différenciées selon les zones géographiques et les secteurs, BNP Paribas fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière, à sa diversification et à la puissance d'exécution de ses plateformes.

Je tiens à saluer la mobilisation sans relâche des équipes, depuis le début de la crise, pour soutenir les clients tout en aidant l'économie et l'accélération de sa transition écologique. Le Groupe poursuit par ailleurs ses actions et ses engagements solidaires pour contribuer à limiter autant que possible l'impact de la crise sanitaire.

Dans cette période particulière et en tant que service essentiel, BNP Paribas continue de s'adapter

son environnement, organise ses activités pour soutenir ses clients tout en protégeant ses collaborateurs, et reste concentré sur le développement d'une économie solide et durable, dans toutes les zones géographiques. »

*

* *

MOBILISATION AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET TRÈS BONNE RÉSILIENCE DES RÉSULTATS

Répondant aux besoins spécifiques de l'économie au travers de la crise, les métiers du Groupe continuent de se mobiliser au service de l'économie.

La reprise de l'activité économique est graduelle au troisième trimestre et présente des dynamiques différentes en fonction des zones géographiques et des secteurs. Elle est accompagnée par l'extension du soutien public aux secteurs les plus touchés et par la mise en place des plans et dispositifs pour soutenir l'économie. Dans ce contexte, BNP Paribas bénéficie d'un modèle résilient dans les différentes phases de la crise et démontre un bon niveau d'activité commerciale, soutenu par sa diversification (métiers, zones géographiques et secteurs), son positionnement sur les secteurs et les clientèles les plus résilients et la poursuite de son adaptation au contexte sanitaire.

Au total, le produit net bancaire, à 10 885 millions d'euros, est stable (-0.1%) par rapport au troisième trimestre 2019 à périmètre et change historiques et progresse de 2,1% à périmètre et change constants.

Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire progresse de 1,7%1. Domestic Markets est en légère baisse de 0,6%2 grâce à la bonne performance des métiers spécialisés et à la résilience des réseaux dans un environnement défavorable de taux bas. Les revenus d'International Financial Services sont en forte baisse de 7,2%3, les effets de la crise sanitaire n'étant que partiellement compensés par la bonne performance de BancWest et du métier Asset Management. CIB enregistre

+3,8% à périmètre et change constants Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL) -3,9% à périmètre et change constants