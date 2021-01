BNP Paribas : Deutsche Bank plus optimiste sur la valorisation

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 48 euros à 52 euros et confirmé sa recommandation Acheter sur Bnp Paribas dans le cadre d'une étude sur les banques européennes. Le bureau d'études rappelle qu'elles ont chuté de près de 25 % en 2020 et ont enregistré des performances nettement inférieures à celles du marché.



" Bien que des difficultés subsistent (notamment l'augmentation des défauts de paiement et les vents contraires sur les taux d'intérêt), nous pensons qu'elles sont largement compensées par une valorisation sectorielle peu ambitieuse en termes absolus (décote d'environ 7 % par rapport à la moyenne à long terme), mais plus encore en termes relatifs (la décote d'environ 45 % est pire que lors de la crise financière mondiale) " ajoute l'intermédiaire.