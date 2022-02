BNP Paribas : Groupe 04/02/2022 Jaguar Land Rover et BNP Paribas annoncent un partenariat stratégique exclusif dans le financement de la mobilité...

Jaguar Land Rover réinvente l'avenir du luxe moderne par le design à travers ses deux marques britanniques distinctes.

Notre gamme actuelle comprend des véhicules entièrement électriques, hybrides rechargeables et hybrides légers, ainsi que les derniers moteurs diesel et essence. Nos Jaguar et Land Rover, leaders de leur catégorie, sont en demande dans le monde entier et, au cours de l'exercice 2020/21, nous avons vendu 439 588 véhicules dans 127 pays. Land Rover est le leader mondial des VUS de luxe grâce à ses trois familles de Range Rover, Discovery et Defender. Jaguar est la toute première marque à proposer un SUV de performance tout électrique haut de gamme, le Jaguar I-PACE.

Au fond, nous sommes une entreprise britannique, avec deux sites majeurs de conception et d'ingénierie, trois usines de fabrication de véhicules, un centre de fabrication de moteurs et un centre d'assemblage de batteries au Royaume-Uni. Nous avons également des usines de véhicules en Chine, au Brésil, en Inde, en Autriche et en Slovaquie. Trois de nos sept centres technologiques se trouvent au Royaume-Uni - Manchester, Warwick (NAIC) et Londres - avec des sites supplémentaires à Shannon, en Irlande, à Portland, aux États-Unis, à Budapest, en Hongrie et à Shanghai, en Chine.

Au cœur de notre stratégie Reimagine se trouve l'électrification des marques Land Rover et Jaguar avec deux personnalités claires et distinctes. Toutes les plaques signalétiques Jaguar et Land Rover seront disponibles sous forme purement électrique d'ici la fin de la décennie. Cela marque le début du parcours de l'entreprise pour devenir une entreprise à zéro carbone net dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, de ses produits et de ses opérations d'ici 2039.

En tant que filiale en propriété exclusive de Tata Motors depuis 2008, Jaguar Land Rover dispose d'un accès inégalé aux principaux acteurs mondiaux de la technologie et de la durabilité au sein du groupe Tata au sens large.

Twitter : @JLR_News

LinkedIn: @JaguarLandRover

Pour de plus amples renseignements : www.media.jaguarlandrover.com