BNP Paribas : Hydrogen Refueling Solutions noue un un partenariat stratégique avec BNP Paribas Leasing Solutions

Hydrogen Refueling Solutions, concepteur et fabricant de stations hydrogène français, leader sur son marché, annonce nouer un partenariat stratégique avec BNP Paribas Leasing Solutions pour proposer une offre de financement couplé à l'achat d'une station de ravitaillement.Cette innovation dans le déploiement des stations consiste en une solution de crédit-bail avec option d'achat avec son partenaire BNP Paribas Leasing Solutions, d'infrastructures de ravitaillements hydrogène HRS à destination de clients qui souhaiteraient s'inscrire dans un modèle " Hydrogen As a Service ".De plus, au cours de la durée du crédit-bail, l'exploitant pourra décider de l'achat définitif de la station ou de l'augmentation de sa capacité. Par exemple, un projet peut démarrer avec une station de 200 kilogrammes par jour, pour évoluer après deux ans vers une station d'une tonne par jour. Cette flexibilité permettra d'accompagner le client dans la montée en puissance du déploiement de sa flotte de véhicule en adaptant la capacité de la station en fonction de ses besoins.BNP Paribas Leasing Solutions, présent dans plus de 20 pays, pourra intégrer la station HRS dans une offre globale de transition hydrogène qui comprendra aussi le leasing de véhicules H2.