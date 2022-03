BNP Paribas : JPMorgan plus pessimiste sur la valorisation

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 73 euros à 62 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur BNP Paribas. Dans le cadre d’une étude sur l’impact de la guerre en Ukraine sur le secteur bancaire européen, le bureau d’études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 15-16% en 2022-2024, principalement en raison de provisions plus élevées et de revenus plus faibles. Ses prévisions pour 2022 prennent désormais en compte des dépréciations pour la Russie et l’Ukraine.



Il prévoit désormais une hausse du coût du risque à 42 points de base en 2022, à 48 points de base en 2023 et à 53 points de base en 2024, contre une prévision de l'entreprise d'environ 40 points de base en 2025.