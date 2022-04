BNP Paribas : Jefferies réduit sa valorisation

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Acheter et réduit son objectif de cours de 77 euros à 67 euros sur BNP Paribas dans le cadre d'une étude sur le secteur bancaire français. Le bureau d'études a réduit ses prévisions en raison de pertes directes liées à l'exposition à la Russie, d'un environnement de revenus plus difficile, de coûts liés au Fonds de résolution unique plus élevés, de provisions plus importantes, de ratios de capital plus faibles.



Ses prévisions de bénéfice par action ont été abaissées de 15% pour BNP Paribas sur la période 2022-2024.