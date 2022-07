BNP Paribas : Juin 2022 - La Lettre des actionnaires 22/07/2022 | 10:44 Envoyer par e-mail :

Je souhaite, au nom du Conseil d'administration, exprimer toute notre confiance dans la pertinence des orientations stratégiques de ce plan et dans la capacité du Comité Exécutif, avec l'ensemble des équipes, à le mettre en œuvre dans les années qui viennent.

BNP Paribas entend conforter son leadership européen et être, avec l'appui de ses actionnaires, un moteur au service d'une économie durable et inclusive. Diffusion d'une vidéo en préambule aux interventions de Lars Machenil et de Jean-Laurent Bonnafé, qui retrace les faits marquants du Groupe en 2021 et les ambitions du Plan GTS 2025. 1. Sauf événement aujourd'hui imprévisible qui contraindrait BNP Paribas à modifier ces dispositions. COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE BNP PARIBAS Lars Machenil 2021Directeur: FinancierRÉSULTATS EN FORTE HAUSSE, PERFORMANCE SOUTENUE - CRÉATION DE VALEUR CONTINUE ET SOUTENABLE La diversification du Groupe et sa capacité à accompagner les clients et l'économie de façon globale ont soutenu la croissance des revenus. Le produit net bancaire, à 46,2 milliards d'euros, augmente ainsi de 4,4 % par rapport à 2020 et de 3,7 % par rapport à 20191, dernière année non impactée par la pandémie. Le développement des plateformes à coût marginal et la poursuite des mesures d'efficacité ont permis au Groupe d'investir tout en dégageant des ef fets de ciseaux positifs. Les frais de gestion sont en hausse de 2,5 % par rapport à 2020, en lien avec l'accompagnement de la crois- sance et des investissements et en baisse de 1,9 % par rapport à 2019 ; l'effet de ciseaux est donc positif de r e s p e c t i v e m e n t 1 , 9 p o i n t e t 5,6 points. Au total , le résultat net par t du Groupe s'élève à 9,5 milliards d'eu- ros, en très forte hausse par rapport à 2 0 2 0 (+ 3 4 , 3 % ) e t à 2 0 1 9 (+ 16,1 %). Le bénéfice net par action a, corrélativement, fortement aug- m e n t é t a n t v i s - à - v i s d e 2 0 2 0 (+ 36,7 %) que de 2019 (+ 16,9 %). Sur une plus longue période, il a enregis- tré un taux de croissance annuel moyen de 3,9 % entre 2016 et 2021. La rentabilité des fond s propres t a ng ibl e s non r é é va lué s e s t d e 10,0 %, reflétant les solides performances de la Banque. Ce s p er f o r ma n c e s p o si t i o nn en t BNP Paribas comme un leader en Europe et au premier rang de la zone euro. Dans les pôles opérationnels, le pro- duit net bancaire est en progression de 4,4 % à périmètre et change his- toriques et de 5,4 % à périmètre et change constants, avec : une for te hausse de 5,2 % chez Domestic Markets 2 , portée par la progression dans les réseaux 3 , en particulier en France et par une très forte croissance des métiers spécia- lisés, notamment Arval ; • c h e z I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l Services, une baisse de 1,2 % à péri- mètre et change historiques mais une hausse de 1,7 % à périmètre et change constants, avec une forte croissance dans les métiers de ges- tion d'actifs, de l'Assurance et chez BancWest ; une cr oissance soutenue p our CIB (+ 3,4 % à périmètre et change historiques, + 4,1 % à périmètre et change constants), à un niveau élevé (+ 17,8 % par rapport à 2019). L e s f r a i s d e g e s t i o n d e s p ô l e s opérationnels augmentent quant à eux de 3 % par rappor t à 2020 à périmètr e et change historiques et de 3,6 % à périmètre et change constants : l'effet de ciseaux à don- n é e s h i s t o r i q u e s e s t a i n s i d e 1,4 point. Au plan de l'activité : Domestic Markets a enregistré une for te hausse . En par ticulier, les encours de crédit augmentent de 4,2 % et les dépôts de 8,6 % par rap- port à 2020. Cette hausse d'activité se voit aussi dans l'accélération des usages mobiles, avec par exemple 172 millions de connexions men- suelles aux applications, soit un contact plus de 25 fois par mois en moyenne ; • c h e z I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l Services, le métier Personal Finance enregistre une augmentation de la production de + 11,5 % par rapport 2020, en lien avec l'évolution de l'environnement sanitaire. La col- lecte nette des métiers de Gestion Inst itu t ionnel le e t Pr i vé e e t de l'assurance est très forte (58,5 milliards d'euros en 2021). Le Groupe a annoncé le 20 décembre 2021 la cession de Bank of the West à BMO Groupe Financier avec une clôture de l'opération attendue courant 20224 ; • enfin, CIB enregistre un très bon ni v ea u d 'a c t i v it é d a ns t o us l e s d o m a i n e s , e n s e c l a s s a n t p a r exemple n° 3 en EMEA et premier acteur européen5. CIB a par ailleurs f inalisé en 2021 deux opérations stratégiques, avec d'une part, l'inté- gration de 100 % d'Exane à partir du 1er juillet 2021 et, d'autre part, la finalisation des transferts des acti- vités de Prime Brokerage et d'exécu- tion électronique de Deutsche Bank, comme initialement prévu. Le coût du risque diminue de 48,8 % par rappor t à 2020 et s'établit à 34 points de base des encours de cr é d it à l a cl ient èl e, en r a ison n o t a mm ent d 'un n ombr e l imit é d'entrées en défaut. A u 31 d é c e mb r e 2 0 2 1 , l e r a t i o common equity Tier 1 » s'élève à 12,9 % 6 , soit à un niveau significati- vement supérieur aux exigences notif iées par la Banque Centrale Européenne. L'actif net comptable tangible7 par action s'élève à 78,7 euros, soit un taux de croissance de 7,2 % depuis le 31 décembre 2008 illustrant la créa- tion de valeur continue au travers du cycle. Le dividende dont le versement vous est aujourd'hui proposé se monte à 3,67 euros par action, soit un taux de distribution de 50 % du résult at 2021. Ce versement portera le taux de distribution tot al au titr e de l'année 2021 à 60 %, compte tenu du programme de rachat d'actions de 900 millions d'euros, mis en œuvre au quatrième trimestre 2021, qui équivaut à une distribution de 10 %. Il incluait au quatrième trimestre 2020 l'impact comptable exceptionnel d'un dérivé mis en place pour le transfert d'une activité de - 104 millions d'euros. Intégrant 100 % de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxem- bourg. 3. BDDF, BNL bc et BDDB. 4. Sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l'approba- tion des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes, cf. communiqué de presse du 20 décembre 2021. 5. Source : Coalition Greenwich Competitor Analy- tics. Classement intégrant les banques de l'indice Coali- tion ; EMEA : Europe, Moyen-Orient, Afrique. 6. CRD 4 ; y compris dispositions transitoires IFRS9. 7. Réévalué. 02 - LA LETTRE DES ACTIONNAIRES - JUIN 2022 Jean-Laurent Bonnafé PLANAdministrateur,STRATÉGIQUEDirecteur Général GROWTH, TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY 2025 Le Groupe s'appuie sur des plate- formes de premier plan, notamment e n E u r o p e , q u i p e r m e t t e n t à B N P P a r ib a s d e d é v e l o p p e r d e solides franchises dans la clientèle des entreprises, des institutionnels et de s cl ient s banque pr i vé e et affluent. Ce modèle distinctif repose sur un dispositif organisé autour de trois p i l i e r s s o l i d e s : C o r p o r a t e & I n s t i t u t i o n a l B a n k i n g (C I B ) , l a banque des grandes entreprises et des institutionnels ; Commercial, P er s o na l B a nk ing a n d S er v i c e s (CPBS) regroupant l'ensemble des banques commerciales du Groupe1 ainsi que des métiers spécialisés2 ; et Investment & Protection Services (IPS) r egr oupant les métier s de Gestion Institutionnelle et Privée3 ainsi que le métier Assurance. DES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DIFFÉRENCIÉES PAR PÔLE For t d'une banque et de métier s spécialisés performants et agiles, partenaires de confiance des clients e t d e l a s o c i é t é , C o m m e r c i a l , P e r s o n a l B a n k i n g & S e r v i c e s (CPBS)4 continuera à faire progresser la recommandation des clients et des collaborateurs en simplifiant e t en enr ichis sa nt son o f f r e d e produits et services avec un modèle opérationnel industriel et résilient associé à une relation client portée par un nouvel équilibre humain et digital. Investment & Protection services (IPS) a comme objectif de devenir l'acteur européen de référence en protection, en épargne et investis- sement s durables, en renforçant son offre de produits et services et son réseau de distribution et en c o n s o l i d a n t s o n l e a d e r s h i p e n matière de Responsabilité Sociale et Env ir onnement ale ave c le plein apport de métiers digitaux, agiles et efficients, en pointe en matière de technologies. Avec l'ambition d'être le partenaire eur op é en pr i v il é g ié d e s cl ient s entreprises et institutionnels sur le l o n g t e r m e , C o r p o r a t e & Institutional Banking (CIB) poursui- vra sa stratégie avec l'objectif de devenir la première CIB européenne p a r mi l e s a c t eur s m ond ia u x en consolidant sa position de Top 3 en EMEA5. LA TECHNOLOGIE ET L'INDUSTRIALISATION AU CŒUR DU MODÈLE Six leviers contribueront à l'exter- nalisation d'effets de ciseaux posi- tifs tout au long de la période du plan : une large utilisation de l'in- telligence artificielle, des données et de la robotique ; un fort dévelop- pement de l'utilisation sécurisée de la technologie du cloud ; un déploie- ment large de l'APIsation du sys- tème d'information ; un recours au smart sourcing et un déploiement des centres de services ; un déve- loppement de la stratégie « Make/ Buy/Share » ; et une convergence accélérée des plateformes techno- logiques européennes. Avec ce Plan Growth, Technolog y & Sustainabilit y 2025, le Groupe a pour objectif d'assurer une crois- sance du produit net bancaire supé- rieure à la croissance des frais de gestion et supérieure à la crois- sance des actifs moyens pondérés6 et un ROTE7 se situant au-delà du coût du capital en 2025. BNP Paribas vise ainsi : en moyenne, une croissance du pr o duit net bancair e de plus de 3 , 5 % p a r a n 8 a v e c u n e f f e t d e c i s e a u x p o s i t i f d e p l u s d e 2 points 9 ; • u n e c r o i s s a n c e m o y e n n e d u résultat net de plus de 7 % par an sur l'ensemble de la période pour porter le ROTE à plus de 11 % tout en conservant un objectif de ratio CE T 1 d e 1 2 % à l'h o r izo n 2 0 2 5 , intégrant le plein ef fet de la final is a t i o n d e B â l e 3 (CR R 3) e t d e 12,9 % à l'horizon 202410 ; un taux de distribution ordinaire de 60 % avec un taux minimum en numéraire de 50 % 11 . Les objectifs d'évolution présen- tés continuent de s'appliquer sur l e p é r i m è t r e d u G r o u p e h o r s contribution de Bank of the West . Ils ne prennent néanmoins pas en compte l'impact positif qui devrait r é sul t er d u r e d épl oiem ent pr o - gressif du capital libéré (environ 110 point s de ba se) par la vente de Bank of the West 12. Banque Commerciale en France (précédemment Banque De Détail en France), Banque Commerciale en Belgique (précédemment Banque De Détail en Belgique), BNL banca commerciale, Banque Commerciale au Luxembourg (précé- demment Banque de Détail et des Entreprises au Luxem- bourg), Europe Méditerranée, BancWest. 2. Arval & Leasing Solutions, BNP Paribas Personal Finance, Nouveaux Métiers Digitaux (dont Nickel) et Personal Investors. 3. Wealth Ma- nagement, Asset Management, Métier Immobilier et Princi- pal Investments. 4. Y compris Bank of the West et intégrant % de la Banque privée dans les entités de banques commerciales de la zone Euro, Europe Méditerranée et aux États-Unis. 5. Europe, Moyen-Orient, Afrique. 6. Calculé conformément à la CRR2. 7. Rentabilité des fonds propres tangibles avec l'effet plein de la finalisation de Bâle3 (CRR3). TCAM 2021-2025 du produit net bancaire. 9. TCAM 2021- 2025 du produit net bancaire moins TCAM 2021-2025 des frais de gestion. 10. ROTE : Rentabilité des fonds propres tangibles ; trajectoires basées sur les contraintes règlemen- taires connues et sur l'impact plein de la finalisation de Bâle 3 (CRR3) estimé par le Groupe à 8 % des actifs moyens pondérés en 2025. 11. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale. 12. Au 17 décembre 2021, cf. com- muniqué de presse du 20 décembre 2021. JUIN 2022 - LA LETTRE DES ACTIONNAIRES - 03 COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE BNP PARIBAS Laurence Pessez Directrice de la Responsabilité Sociale et ENGAGEMENTnvironnementale D'ENTREPRISE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) Dès le début de la présentation de Laurence Pessez, interviennent des actionnaires scandant des slogans à visée environnementale . Ils sont alors entourés par du personnel de BNP Paribas qui s'emploie à assurer la sécurité de l'ensemble des participants à l'Assemblée. Ces action- naires ont poursuivi leur action jusqu'au vote des résolutions, mal- gré les appels au calme de Jean Lemierre et ses invitations au dialogue ; ils quitteront la salle au moment du vote. L'ENGAGEMENT DE BNP PARIBAS EN 2021 S'EST MATÉRIALISÉ PAR DES RÉALISATIONS FORTES ET TANGIBLES Le Groupe progresse encore dans la mise en œuvre de sa sortie de la chaîne de valeur du charbon ther- mique, décision prise en 2020 de ne plus avoir d'exposition au char- bon en 2030 en Europe et dans les pays de l'OCDE et en 2040 dans le r e s t e d u m o n d e . A i n s i , n o u s n'avons plus aujourd'hui que 8,1 % de charbon dans le mix électrique que nous finançons, contre 10,4 % fin 2020. Nous avons maintenu et renforcé n o s a c t i o n s e n f av e ur d e s p e r- sonnes ayant besoin de soutien et d'accompagnement, qu'il s'agisse des micro-emprunteurs qui ont été durement touchés par la pandémie en 2021, des réfugiés en Europe, e n f av e ur d e s qu e l s l e m o n t a n t tot al de not r e sout ien s'élève à 17 millions d'euros depuis 2015, ou bien sûr plus récemment en faveur de l'Ukraine. Pour ce qui est enfin de l'environ- nement, pour mieux accompagner n o s c l i e n t s d a n s l a t r a n s i t i o n é n e r g é t i q u e e t é c o l o g i q u e , BNP Paribas a créé le Low-Carbon Transition Group qui rassemblera t er me 2 5 0 pr o f e s sionnel s . En matière de financement des éner- g ie s r en o u v el a bl e s , n o us av ons dépassé notre objectif de 18 mill ia r d s d 'eur o s à f in 2 0 2 1 , n o us f ixant désormais l'ambition d'at- teindre 30 milliards en 2025, soit u n e a u g m e n t a t i o n d e 7 0 % p a r rapport à 2020. LA FINANCE DURABLE AU CŒUR DU PLAN GTS 2025 Trois axes prioritaires ont été défi- nis pour accompagner nos clients d a n s c e t t e t r a n s i t i o n . T o u t d'a b or d , il s'ag it de pil ot er nos activités pour financer une écono- mie « net zéro » à 2050, conform é m e n t à l ' e n g a g e m e n t p r i s en 2021. Pour y par venir, le deu- x i èm e a xe c o n sis t e à m o b il is er toutes les compétences du Groupe p o u r a c c o m p a g n e r n o s c l i e n t s dans la transition vers une écono- mie d ur a bl e e t b a s c a r b one . L e troisième axe rendra possibles les deux premier s : en ef fet , si nous voulons être le partenaire privilé- gié de nos clients dans cette tran- sition, nous devons ad apter nos outils de pilotage, nos processus et nos bases de données ainsi que dif f user largement la culture en matière de finance durable dans le Groupe. L a B a n q u e a a in s i l'o b j e c t i f d e mobil iser 3 5 0 mil l ia r d s d'eur os d'ici 2025 à traver s les activités de cr édit et d'émissions oblig a- taires liées aux sujets environne- ment aux et sociaux 1 , mais aussi d'atteindre en 2025, 300 milliards d'investissements responsables et durables2 et 200 milliards d'euros f lé ché s » ver s l'ac c ompag ne - ment de nos clients dans la tran- s i t i o n v e r s u n e é c o n o m i e b a s carbone. BNP PARIBAS SE FIXE DES CIBLES INTERMÉDIAIRES DE DÉCARBONATION D'ICI À 2025 ET PREND DES ENGAGEMENTS ADDITIONNELS SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ Nos objectifs concernent la réduc- tion de l'intensité des émissions carbone financées dans trois sec- teurs clés (avec 2020 en année de référence) : • l a p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é (r éduction d'au moins 3 0 % d'ici 2025) ; • l'extraction de pétrole et de gaz e t l e r a f f in a g e (r é d u c t i o n d 'a u moins 10 % d'ici 2025) ; les constr uc teur s automobiles (r éduction d'au moins 25 % d'ici 2025). N o u s n o u s s o m m e s é g a l e m e n t f ixés des objectifs opérationnel s sur ces mêmes secteurs : • p o r t e r l a p a r t d e s é n e r g i e s r enouvel ables d ans le mix élec- trique que nous f inançons à 66 % en 2025 (contre 57 % à fin 2020) et la part de charbon à moins de 5 % (un peu plus de 8,4 % aujourd'hui), dépassant ainsi l'ambition 2025 du 1. Crédits aux entreprises, institutionnels et particuliers liés aux sujets environnementaux et sociaux et émissions obligataires annuelles. 2. Fonds européens de BNP Paribas Asset Management ouverts, classés Articles 8 et 9 au sens de la règlementation SFDR. 04 - LA LETTRE DES ACTIONNAIRES - JUIN 2022 scénario « Net Zero Emissions » 2050 ; en matière de baisse des émis- sions liées au pétrole et au gaz, le Groupe réduira de 12 % son expo- sition de crédit à la production de ces énergies d'ici 2025 (par rap- port à 2020). Il réduira de 25 % son e x p o s i t i o n à l a p r o d u c t i o n d e pétrole d'ici 2025 ; avoir plus de 25 % de véhicules électrifiés dans le mix automobile que n ous f ina n ç ons, c ont r e 4 % aujourd'hui. L'ENGAGEMENT D'ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE L'inclusion sociale est un secteur sur lequel le Groupe est aussi très actif : • f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s s o c ia l e s ( p l u s d e 2 , 3 mil l ia r d s d'euros à fin 2021), et de l'entre- prenariat féminin ; philanthropie d'entreprise : bud- get por té à 20 0 millions d'euros d'ici 2025.

Nous nous f ixons l'objec tif d'at- teindre d'ici à 2025, 6 millions de c o m p t e s N i c k e l o u v e r t s e t d e bénéficiaires de microcrédits dis- t r ib u é s p a r l e s In s t i t u t i o n s d e m i c r o f i n a n c e q u e l e G r o u p e finance. Jean Lemierre GOUVERNANCE,Président RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Le Président souligne l'importance qu'il at t ache à l a r el ation de l a Banque avec les actionnaires indi- viduel s et remercie les membres du Comité de Liaison, dont certains s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s e n séance. Trois propositions de renouvelle- ment du mandat d'administrateur s o n t p r é s e n t é e s à l'A s s e m b l é e Générale : Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général de BNP Paribas ; Marion Guillou, membre du Comité d e G ou ver na nc e, d'Et hique, d e s N o m i n a t i o n s e t d e l a R S E e t membre du Comité des rémunéra- tions ; Michel Tilmant, de nationa- lité belge, Président du Comité de Contrôle Interne, des Risques et de l a Conf or mit é . Il e s t ici pr é cisé qu'au titre de son mandat actuel, M. Michel Tilmant répond aux cri- tères d'indépendance retenus par le Code de gouvernement d'entre- prise et examinés par le Conseil d 'a d minis t r a t ion ; d a n s l'hy p o - t h è s e d u r en o u v el l em en t d e c e m a n d a t , M . M i c h e l T il m a n t n e s e r a i t p l u s c o n si d é r é « s t r i c t o sensu » c omme indép end a nt du fait de la durée de son appar tenance au Conseil (plus de douze ans). Dès lors, M. Michel Tilmant ne serait plus, à l'issue de la pré- s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , Président du Comité de Contrôle I n t e r n e , d e s R i s q u e s e t d e l a Conformité. La nomination de Lieve Logghe est également proposée : elle succé- der a à Wouter D e Plo ey d ont le mand at e st arrivé à échéance à l'issue de la présente A ssemblée. Le Président le remercie pour sa p a r t i c i p a t i o n a u x t r a v a u x d u Conseil et du Comité des comptes. En matièr e de r émunération des dirigeant s mand at air es sociaux , cette Assemblée voit la reconduc- tion pour 2022 des principes de la politique qui avait été décidée au titre de l'exercice 2021. Toutefois, cet te politique de r émunér ation a c c e n t u e e n c o r e l ' i m p a c t d e s engagement s sociaux et environ- nementaux de la Banque : en effet, e t c e s a n s pr éju d ic e d e l a p a r t dévolue aux critères quantitatifs dans la détermination de la rému- n ér a t i o n v a r ia bl e a nnu el l e , qui r e s t e f i x é e à 7 5 % , l e C o n s e i l e s t im e d o r é n av a n t s o uh a i t a b l e d'accroître de 10 % à 15 % la part affectée à la prise en compte de la d im e n s i o n R S E ( R e s p o n s a b il i t é Sociale et Environnement ale) du Groupe. Il vous est également proposé de faire progresser la rémunération annuelle fixe du Directeur Général, M. Jean-Laurent Bonnafé, de 18 % compter du 1 e r janvier 2022. La dernière révision de sa rémunéra- tion f ixe date du 25 février 2016 (ef fective au 1 er janvier 2016) : le niveau de cette rémunération fixe est donc resté stable au cours des 6 dernières années. Cette révision étant intervenue dans le contexte d'une restructuration globale sans c h a n g e m e n t d u m o n t a n t c i b l e total 1 , la somme de la rémunéra- t ion f i xe e t d e l a r émun ér at ion v a r i a b l e a n n u e l l e c i b l e d u Directeur Général est donc restée inchangée depuis 2012. Le Conseil d'administration a relevé la très bonne per formance de la Banque depuis que le Directeur Général a été nommé dans ses fonctions. Pour décider de la revalorisation d e 1 8 % d e l a r é m u n é r a t i o n annuelle fixe du Directeur Général, le Conseil d'administration a pris 1. Réaménagement des composantes de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs pour se conformer à de nouvelles règles de l'Autorité Bancaire Européenne. JUIN 2022 - LA LETTRE DES ACTIONNAIRES - 05 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

