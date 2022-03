BNP Paribas: L'exposition brute à la Russie et à l'Ukraine représente 3 milliards d'euros

PARIS (Reuters) - BNP Paribas a indiqué mercredi avoir une exposition brute totale d'environ trois milliards d'euros à la Russie et à l'Ukraine, qu'elle juge "limitée", et a confirmé ses objectifs financiers pour 2025.

"Les expositions brutes bilan et hors bilan sur l'Ukraine et la Russie (...) représentent respectivement 0,09% des engagements totaux du Groupe BNP Paribas (environ 1,7 milliard d'euros) pour l'Ukraine et 0,07% (environ 1,3 milliard d'euros) pour la Russie au 31 décembre 2021", a indiqué la banque dans un communiqué.

La banque précise que, compte tenu de la façon dont elle opère dans les deux pays, les expositions résiduelles nettes combinées pour la Russie et pour l'Ukraine s'établissent à environ 500 millions d'euros, comme elle l'avait déjà annoncé fin février.

BNP Paribas, qui devait tenir une journée investisseurs le 14 mars, a décidé de reporter cette présentation d'ici l'été "devant la gravité de la situation actuelle et les impacts humanitaires de l'agression contre l'Ukraine".

Société Générale, la banque française la plus exposée à la Russie, a estimé à 18,6 milliards d'euros son exposition dans le pays.

De son côté, Crédit Agricole a dit lundi avoir une exposition de 6,7 milliards d'euros à la Russie et l'Ukraine sur la base de ses engagements commerciaux.

