BNP Paribas-L'impact du projet avec Stellantis sur le CET1 devrait être non matériel

17 décembre (Reuters) - BNP PARIBAS SA:
* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: L'IMPACT SUR LE CET1 DU
GROUPE
DEVRAIT ETRE NON MATÉRIEL (DE L'ORDRE DE 5 POINTS DE BASE)
* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: LE PROJET DEVRAIT PERMETTRE
A BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE D'AUGMENTER D'ENVIRON 6 MDS D'EUROS LES
ENCOURS LORS DE SA FINALISATION (ACTUELLEMENT 11 MDS D'EUROS)
AVEC UN POTENTIEL DE CROISSANCE
* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: LE PROJET DEVRAIT PERMETTRE
A BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE DE DIVERSIFIER ET DEVELOPPER SON
EXPOSITION A TOUTES LES MARQUES DE STELLANTIS
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(Gdansk Newsroom)