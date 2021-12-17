Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. BNP Paribas
  6. Actualités
  7. Synthèse
    BNP   FR0000131104

BNP PARIBAS

(BNP)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

BNP Paribas-L'impact du projet avec Stellantis sur le CET1 devrait être non matériel

17/12/2021 | 08:40
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

17 décembre (Reuters) - BNP PARIBAS SA:

* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: L'IMPACT SUR LE CET1 DU GROUPE DEVRAIT ETRE NON MATÉRIEL (DE L'ORDRE DE 5 POINTS DE BASE)

* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: LE PROJET DEVRAIT PERMETTRE A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE D'AUGMENTER D'ENVIRON 6 MDS D'EUROS LES ENCOURS LORS DE SA FINALISATION (ACTUELLEMENT 11 MDS D'EUROS) AVEC UN POTENTIEL DE CROISSANCE

* NÉGOCIATIONS AVEC STELLANTIS: LE PROJET DEVRAIT PERMETTRE A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DE DIVERSIFIER ET DEVELOPPER SON EXPOSITION A TOUTES LES MARQUES DE STELLANTIS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BNP PARIBAS 0.65%57.32 Cours en temps réel.32.14%
STELLANTIS N.V. -0.58%16.77 Cours en différé.14.97%
STELLANTIS N.V. -0.78%16.702 Cours en temps réel.0.00%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur BNP PARIBAS
09:36Stellantis est en pourparlers avec un groupe de banques pour stimuler les activités de ..
MT
09:23Stellantis veut simplifier ses coentreprises européennes de financement
RE
09:21Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 17 décembre 2021
AO
09:09LES MÉTIERS DE LA BANQUE : le développement commercial, un tremplin pour tous les profils
PU
08:51Stellantis et le Crédit Agricole s'associent pour créer une société paneuropéenne de lo..
MT
08:42Stellantis réorganise la configuration européenne de ses activités de financement
AO
08:40BNP Paribas-L'impact du projet avec Stellantis sur le CET1 devrait être non matériel
RE
08:37BOURSE DE PARIS : Paris attendue en baisse
AW
08:23Stellantis va réorganiser ses partenariats en Europe dans les activités de financement
DJ
08:22Stellantis veut simplifier ses coentreprises européennes de financement
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur BNP PARIBAS
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 46 355 M 52 548 M -
Résultat net 2021 8 969 M 10 167 M -
Dette nette 2021 - - -
PER 2021 8,02x
Rendement 2021 6,56%
Capitalisation 70 091 M 79 235 M -
Capi. / CA 2021 1,51x
Capi. / CA 2022 1,50x
Nbr Employés 190 000
Flottant 86,6%
Graphique BNP PARIBAS
Durée : Période :
BNP Paribas : Graphique analyse technique BNP Paribas | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BNP PARIBAS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Cloture 56,96 €
Objectif de cours Moyen 66,02 €
Ecart / Objectif Moyen 15,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Laurent Bonnafé Chief Executive Officer & Director
Jean Lemierre Chairman
Bernard Gavgani Chief Information Officer
Yann Gérardin Chief Operating Officer
Nathalie Hartmann Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BNP PARIBAS32.14%79 235
JPMORGAN CHASE & CO.24.29%474 054
BANK OF AMERICA CORPORATION48.47%368 284
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-15.31%242 981
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.16.50%202 861
WELLS FARGO & COMPANY62.16%200 558