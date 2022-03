BNP Paribas : « Nous recrutons 100 alternants pour notre nouveau Centre de Formation d'Apprentis »

Frédéric Aubineau (F.A.) : Nous accueillons déjà 2 000 alternants sur plus de 300 métiers au sein de BNP Paribas en France. Dès cette année, 100 étudiants prépareront un Bachelor Banque Omnicanal au sein de B-School by BNP Paribas pour devenir conseillers bancaires dans les agences de la Banque Commerciale en France. En 2023, nous proposerons également un Bachelor Universitaire et Technologique orienté banque. Ces deux diplômes nous permettront d'ici trois ans d'accueillir six fois plus d'étudiants que cette année. Nous élargirons très rapidement les opportunités de postes au-delà du périmètre de la Banque Commerciale en France, avec une ouverture vers d'autres métiers et entités de la banque tels que l'informatique ou encore la finance.

Qu'attendez-vous des étudiants et étudiantes qui vont intégrer la toute première promotion en mai prochain ?

F.A. : Sans aucun douteles mêmes qualités que celles dont font preuve les collaborateurs et collaboratrices de BNP Paribas! Aussi, je dirais de la curiosité et l'envie d'apprendre et de se développer… Et bien entendu une réelle capacité d'adaptation : elle est essentielle dans un contexte comme le nôtre, où les métiers évoluent rapidement. Par ailleurs, celles et ceux qui nous rejoindront doivent aimer la relation commerciale et se projeter dans un métier relationnel, de conseil, utile à la société. Ils auront la chance d'intégrer un groupe solide, éthique et pleinement engagé pour une finance plus durable et inclusive. Et ainsi ils apprendront, avec nous, un métier qui associe le meilleur de l'humain et du digital.