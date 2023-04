BNP Paribas : Présentation détaillée des transactions sur actions propres du 10 au 14 avril 2023 17/04/2023 | 18:08 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10/04/2023 au 14/04/2023 BNP PARIBAS EXANE Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Jour de la Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen journalier Marché (MIC Code) Code Identifiant de l'émetteur de l'instrument journalier (en l'émetteur transaction d'acquisition des actions * financier nombre d'actions) BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/04/2023 FR0000131104 105 702 57,31 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/04/2023 FR0000131104 124 693 57,32 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/04/2023 FR0000131104 46 540 57,30 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 11/04/2023 FR0000131104 277 065 57,40 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/04/2023 FR0000131104 30 000 57,27 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/04/2023 FR0000131104 140 000 57,27 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/04/2023 FR0000131104 20 000 57,26 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 12/04/2023 FR0000131104 378 000 57,28 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/04/2023 FR0000131104 87 596 57,61 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/04/2023 FR0000131104 104 742 57,63 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/04/2023 FR0000131104 47 192 57,61 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 13/04/2023 FR0000131104 326 670 57,59 XPAR BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/04/2023 FR0000131104 83 482 58,34 AQEU BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/04/2023 FR0000131104 139 481 58,66 CEUX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/04/2023 FR0000131104 61 182 58,67 TQEX BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 14/04/2023 FR0000131104 262 655 58,52 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 2 235 000 57,69 Détail transaction par transaction Nom de Jour/heure de la Code identifiant Quantité Code Numéro de Code Identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Prix Unitaire Devise identifiant référence de la Objectif du rachat l'émetteur transaction (CET) achetée financier marché transaction BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:18 FR0000131104 58,08 EUR 150 XPAR 00341805294EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:23 FR0000131104 58,06 EUR 146 XPAR 00341805325EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:44 FR0000131104 58,04 EUR 150 XPAR 00341805599EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:44 FR0000131104 58,04 EUR 146 XPAR 00341805600EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:44 FR0000131104 58,04 EUR 1 XPAR 00341805601EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:49 FR0000131104 58,02 EUR 45 AQEU 00341805657EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:49 FR0000131104 58,02 EUR 125 XPAR 00341805658EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:49 FR0000131104 58,02 EUR 20 XPAR 00341805659EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:54 FR0000131104 58,02 EUR 45 AQEU 00341805710EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:57 FR0000131104 58,02 EUR 15 AQEU 00341805733EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:57 FR0000131104 58,02 EUR 15 CEUX 00341805732EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:01:57 FR0000131104 58,02 EUR 130 XPAR 00341805734EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:05 FR0000131104 58,03 EUR 131 XPAR 00341805795EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:05 FR0000131104 58,02 EUR 148 XPAR 00341805796EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:05 FR0000131104 58,03 EUR 25 XPAR 00341805797EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:33 FR0000131104 58,09 EUR 125 XPAR 00341805973EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:35 FR0000131104 58,09 EUR 95 XPAR 00341805976EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:35 FR0000131104 58,09 EUR 125 XPAR 00341805977EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:35 FR0000131104 58,09 EUR 108 XPAR 00341805978EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:35 FR0000131104 58,06 EUR 207 XPAR 00341805979EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:35 FR0000131104 58,06 EUR 217 XPAR 00341805980EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:45 FR0000131104 58,04 EUR 2 XPAR 00341806037EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:02:49 FR0000131104 58,06 EUR 125 XPAR 00341806065EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:02 FR0000131104 58,11 EUR 13 XPAR 00341806166EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:04 FR0000131104 58,08 EUR 154 XPAR 00341806178EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:04 FR0000131104 58,08 EUR 124 XPAR 00341806179EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:04 FR0000131104 58,08 EUR 25 XPAR 00341806180EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:12 FR0000131104 58,06 EUR 62 CEUX 00341806215EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:12 FR0000131104 58,06 EUR 110 XPAR 00341806216EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:21 FR0000131104 58,05 EUR 15 AQEU 00341806245EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:21 FR0000131104 58,06 EUR 80 AQEU 00341806246EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:21 FR0000131104 58,05 EUR 15 CEUX 00341806243EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:21 FR0000131104 58,05 EUR 2 CEUX 00341806244EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:29 FR0000131104 58,06 EUR 131 AQEU 00341806292EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:30 FR0000131104 58,05 EUR 45 AQEU 00341806300EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:30 FR0000131104 58,05 EUR 45 CEUX 00341806299EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:30 FR0000131104 58,05 EUR 125 XPAR 00341806301EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:34 FR0000131104 58,06 EUR 45 AQEU 00341806310EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:34 FR0000131104 58,06 EUR 415 XPAR 00341806312EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:03:41 FR0000131104 58,04 EUR 953 CEUX 00341806344EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:04 FR0000131104 58,10 EUR 183 XPAR 00341806467EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:27 FR0000131104 58,06 EUR 114 CEUX 00341806588EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:32 FR0000131104 58,05 EUR 189 XPAR 00341806623EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:39 FR0000131104 58,04 EUR 45 AQEU 00341806669EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:39 FR0000131104 58,04 EUR 45 CEUX 00341806668EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:39 FR0000131104 58,04 EUR 24 CEUX 00341806670EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:39 FR0000131104 58,04 EUR 125 XPAR 00341806671EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:39 FR0000131104 58,04 EUR 173 XPAR 00341806672EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:55 FR0000131104 58,07 EUR 158 XPAR 00341806752EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:04:57 FR0000131104 58,06 EUR 155 XPAR 00341806758EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:10 FR0000131104 58,00 EUR 73 AQEU 00341806822EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:10 FR0000131104 58,00 EUR 45 AQEU 00341806823EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:13 FR0000131104 58,00 EUR 45 AQEU 00341806846EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:13 FR0000131104 58,00 EUR 78 AQEU 00341806847EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:16 FR0000131104 57,98 EUR 69 XPAR 00341806863EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:16 FR0000131104 57,98 EUR 76 XPAR 00341806864EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 11/04/2023 09:05:21 FR0000131104 57,99 EUR 15 CEUX 00341806891EXPA1 Annulation d'actions BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 Exane SA Permalink Disclaimer BNP Paribas SA published this content on 17 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2023 16:07:03 UTC.

