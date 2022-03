BNP Paribas : Quand la technologie se met au service de la mobilité urbaine durable

Cet article a été traduit de l'anglais

En matière de mobilité, les villes modernes ont de nombreux défis à relever. Pollution atmosphérique, bruit, circulation et embouteillages nuisent à la santé de la planète et de ses habitants. De plus, selon les prévisions de l'ONU, 70 % de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines à l'horizon 2050 (contre 55 % aujourd'hui). Dans ce contexte, la technologie s'impose de plus en plus comme un levier essentiel pour aider les villes et les autorités à faire évoluer l'écosystème de mobilité et accélérer la transition vers la neutralité carbone. Lors du sommet mondial "Hello Tomorrow" sur les technologies de rupture, des experts ont analysé les enjeux et possibilités liés à la technologie pour une mobilité urbaine plus respectueuse de l'environnement. Vous découvrirez ci-dessous ce qu'il faut en retenir.