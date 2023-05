BNP Paribas : Rapport intégré 2022

particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels - dans leur propre transition vers un modèle plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Première banque de l'Union européenne et parmi les leaders mondiaux de la finance durable, nous mettons nos innovations technologiques, les expertises de nos différents métiers et notre leadership au service des transitions actuelles qui façonneront le monde de demain.

Confiants dans la pertinence de nos orientations stra- tégiques, prenant appui sur une gouvernance solide et équilibrée, nous accompagnons les mutations économiques et sociétales auxquelles est confronté le monde actuel, en plaçant l'éthique au cœur de nos pratiques et avec un esprit de responsabilité que nous mettons au service du bien commun. Forts de la qualité et de la solidité de notre modèle, nous continuerons à être, grâce à l'enga- gement de nos équipes, au soutien de nos actionnaires et à la confiance de nos clients, pleinement mobilisés au service d'une économie plus durable et d'une société plus inclusive.

renforcer les technologies qui sont essentielles à nos performances et à notre compétitivité. Ce contexte nous permet de réviser à la hausse nos objectifs de croissance de notre résultat net, de rentabilité des actifs tangibles et de croissance annuelle du bénéfice net par action.

Nous confirmons ainsi nos positions aux avant-postes de la finance durable et notre place de leader des grands acteurs internationaux du financement de la transition écologique. Dans ce contexte, nous entendons plus que jamais agir à la hauteur de nos responsabilités de première banque de l'Union européenne, notamment en contribuant pleinement

La guerre en Ukraine dure depuis plus d'un an désormais et son issue semble pour l'heure aussi lointaine qu'incertaine. Chez BNP Paribas, nous sommes d'autant plus attentifs aux évolutions et aux répercussions de ce conflit qu'elles touchent directement les 5 000 collaborateurs et collabo- ratrices de notre filiale UKRSIBBANK, qui font preuve d'un courage et d'une résilience exceptionnels pour préserver les services bancaires essentiels à l'économie ukrainienne. Toutes mes pensées vont également à nos collègues et aux habitants de Turquie et de Syrie, frappés par un terrible séisme survenu le 6 février, qualifié de « pire désastre naturel en un siècle » par l'Organisation mondiale de la santé et dont le bilan a été encore alourdi, dans le sillage de cette catastrophe, par plusieurs inondations meurtrières. Le Groupe s'est naturellement mobilisé pour soutenir les populations sinistrées, en activant immédiatement le Fonds Urgence & Développement de la Fondation BNP Paribas.

Pour poursuivre et amplifier la dynamique engagée, nous prenons appui sur les résultats solides réalisés par BNP Paribas en 2022, dans un environnement de marché pourtant assez défavorable. Ils nous placent en bonne position pour poursuivre avec confiance et détermina- tion le déploiement de notre plan stratégique GTS 2025. Nous tenons également les engagements pris à l'égard de nos actionnaires lors de la décision de céder Bank of the West, à travers un programme de rachat d'actions qui permettra de leur retourner 5 milliards d'euros pour compenser l'impact de cette cession. Associés à un contexte de hausse des taux qui aura un effet positif sur nos revenus, les fruits de la vente de notre filiale californienne vont aussi nous permettre de renforcer nos capacités d'investissement, tout à la fois pour accompa-

Même si le spectre d'une récession semble s'éloigner, notre environnement demeure instable et particulièrement incertain. La période de transition avant une probable sortie de crise s'avère plus longue que nous ne l'espérions. Les déséquilibres sont toutefois en voie de résorption, ouvrant la voie à un futur retour de la croissance. Des perspectives de normalisation se dessinent ainsi pour 2024, après une année 2023 qui restera, selon les dernières prévisions, marquée par une croissance très faible aux États- Unis et dans la zone euro.

La combinaison de ces atouts nous permet de générer un produit net bancaire qui, avec une croissance de 9 % par rapport à 2021, franchit pour la première fois le cap des 50milliards d'euros. Notre résultat net dépasse la barre des 10 milliards d'euros, enregistrant une hausse notable de 7,5 %. Nous affichons également un effet de ciseaux positif de 0,7 point, fruit des économies de coûts récurrentes de près de 500 millions d'euros réalisées en 2022 et de l'adaptation régulière de notre modèle opérationnel. Enfin, nous bénéficions d'une gestion des risques de long terme, prudente et proactive, comme l'illustre en particulier notre coût du risque, qui, rapporté à notre résultat brut d'exploitation, figure parmi les plus bas d'Europe.

Confirmant notre position unique de pre- mière banque de l'Union européenne, nos résultats sont soutenus par la puissance de notre modèle diversifié et intégré, allié à notre capacité d'accompagner nos clients dans la durée grâce à la mobilisation de nos expertises et de nos ressources.

Malgré ce contexte de marché défavo- rable, BNP Paribas réalise en 2022 une forte croissance de son activité et de ses résultats. Reflet à la fois de la pertinence de nos orientations stratégiques et d'une transversalité sans cesse renforcée entre nos métiers, ces performances récom- pensent les efforts des équipes. Je tiens

inflationniste - avec le retour de l'infla- tion à des taux inédits en Europe depuis plusieurs années - et monétaire - avec des hausses de taux successives décidées par la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne pour tenter de contenir l'inflation. La convergence de ces phénomènes a fortement contrarié la reprise économique post-Covid.

Jean-LaurentBonnafé → BNP Paribas est présent en Ukraine, à travers notamment sa filiale UKRSIBBANK, avec 5 000 colla- borateurs et collaboratrices. Mes premières pensées vont donc naturellement à tous nos collègues et à leurs familles. Leur courage et leur résilience face aux répercussions du conflit forcent l'admiration et leur engagement permet de préserver, autant que faire se peut, une continuité des services bancaires essentiels à l'économie du pays. Je remercie l'ensemble de nos salariés qui, partout dans le monde, se mobilisent depuis de nombreux mois pour venir en aide au peuple ukrainien. Plus largement, alors que la guerre semble malheureusement partie pour durer, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour traduire notre solidarité en actes.

À l'heure oùùu nous réalisons cet entretien, le conflit en Ukraine dure depuis plus d'un an et aucune issue ne semble se dessiner. Que vous inspire cette situation ?

08 Rapport intégré 2022 - BNP Paribas Comment les trois pôoles opérationnels du Groupe contribuent-ils aux performances globales de BNP Paribas ? J.-L.B.→ Tous trois ont fait levier sur leurs forces et leurs positions très solides sur leurs marchés pour continuer à progresser, dans des environnements de marché contrastés. Porté par la très bonne performance de Global Markets et de Securities Services, à laquelle s'ajoute la très bonne résistance de Global Banking dans un contexte de marché défavorable, Corporate & Institutional Banking (CIB) voit ses revenus progresser de plus de 15 %. Ce succès confirme que notre Groupe a su mener à bien la construction d'une plateforme puissante, de premier plan, afin d'accompagner ses clients entreprises en Europe et au-delà. Pour sa part, Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) affiche une croissance de ses revenus de 9 %, nourrie par les très bons résultats des banques commerciales et des métiers spécialisés, en particulier d'Arval, notre métier spécialisé dans les solutions de mobilité. Enfin, en prise avec des vents adverses, Investment & Protection Services (IPS) fait montre d'une remarquable résilience, grâce en particulier à l'efficience de notre plateforme d'Asset Management et à la nette progression de la Banque Privée, leader du secteur dans la zone euro. Ces performances opérationnelles parti- culièrement robustes démontrent une nouvelle fois l'apport unique de notre modèle diversifié, non seulement entre nos pôles mais au sein de chacun d'eux, puisqu'il permet de compenser les potentielles difficultés temporaires de certains métiers par la croissance des autres.

2022 est également la première année de déploiement du plan stratégique GTS 2025. Comment BNP Paribas a-t-il vécu ce départ lancé ? J.-L.B.→ Nous avons effectivement lancé notre plan GTS 2025, en février 2022, dans un tout autre contexte que celui que nous escomptions, suite au déclenche- ment de la guerre en Ukraine. En dépit de ces difficultés, la première année de mise en œuvre de notre feuille de route s'est déroulée de manière très positive, là encore grâce à l'engagement de tous nos collaborateurs et collaboratrices, qui sont les premiers artisans de notre plan. Les niveaux de croissance réalisés dans la plupart de nos métiers, auxquels s'ajoute notamment un fort potentiel de dévelop- pement de nos activités dans les domaines de la mobilité, des solutions de paiement et de l'épargne, confirment la pertinence des trois composantes de notre plan : Growth (G), Technology (T) et Sustainability (S). En outre, grâce à deux leviers - le redé- ploiement du capital libéré par la cession de Bank of the West et l'impact positif de la hausse substantielle des taux d'intérêt en 2022 -, nous disposons de capitaux supplémentaires pour investir dans la croissance de nos métiers et compléter de manière ciblée et disciplinée notre business model, à l'instar de l'acquisition de Kantox - fintech spécialisée dans la gestion automatisée du risque de change-, que nous avons opérée en 2022. La technologie va occuper une place de plus en plus centrale dans nos métiers dans les années à venir, nous permettant tout à la fois d'élargir et d'optimiser les solutions proposées à nos clients et de renforcer nos performances opérationnelles. C'est notam- ment un levier pour renforcer nos objectifs d'économies de coûts récurrentes à horizon 2025, à hauteur de 2,3 milliards d'euros. Forts de ces atouts, nous avons révisé à la hausse les objectifs associés­ à notre plan GTS 2025 en matière de résultat net, en visant désormais une croissance de 9% par an d'ici à 2025, contre 7 % initialement, et nous avons relevé nos objectifs de rentabilité avec un retour sur fonds propres passé de 11 % à 12 %. Quelles sont les perspectives pour BNP Paribas en 2023 et à plus long terme ? J.-L.B.→ 2023 s'inscrit dans un contexte qui reste marqué par une forte incertitude. Force est d'observer que l'imprévisible semble être devenu la norme depuis 2020 et le déclenchement de la crise sanitaire.

La guerre en Ukraine, provoquée par l'agression russe en février 2022, a pris de court tous les observateurs. Plus récemment, en début d'an- née, un violent séisme a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Nous pensons à nos collègues et à leurs proches, qui ont perdu la vie ou ont été blessés par ce tremblement de terre, le plus important dans la région depuis 1999. Pour soutenir les populations locales, nous avons activé notre Fonds Urgence & Développement, en mobilisant un demi-milliond'euros en 72heures. Cette succession de crises nous démontre, s'il en était encore besoin, que des événements imprévus peuvent survenir à tout moment, susceptibles de bousculer fortement les équilibres géopolitiques et économiques. Sur le plan économique précisément, nous devrions atteindre au second semestre 2023 une forme de palier dans le mouvement de remontée des taux d'intérêt et, même si la normalisation prend du temps, elle ouvre la voie à une désinflation dans la zone euro courant 2024. Une reprise plus marquée des économies devrait suivre d'ici à fin 2024-début 2025. Malgré ce contexte plus difficile qu'anticipé lors de la conception de notre plan stratégique, grâce à la mobilisation de ses équipes et à la confiance de ses clients, BNP Paribas a tous les atouts pour poursuivre, dans une perspective de long terme, sa croissance de manière maîtrisée et pour accompagner ses clients et l'ensemble de l'économie vers un modèle plus soutenable. Concernant le pilier S - Sustainability - de votre plan, BNP Paribas a récemment engagé une nouvelle étape de forte accélération en faveur de la transition écologique. Quel est plus précisément le cap que vous avez fixé ? J.-L.B.→ Face à l'urgence liée au dérèglement climatique, les attentes sont légitimement immenses, à la hauteur des exigences, et le défi qui se pose collectivement aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens porte à la fois sur l'ampleur et sur le rythme de la transition. Pour le relever, nous sommes engagés dans une trajectoire qui doit nous amener, à horizon 2050, à financer une économie neutre en carbone et nous nous attachons, dès que cela est possible, à accélérer dans cette dynamique de réduction de nos financements à la production d'énergies fossiles. La transition vers le bas carbone s'inscrit nécessairement dans un temps qui prend en compte les réalités industrielles. Cependant, pour la rendre à la fois aussi rapide et soutenable que possible, BNPParibas a pris des engagements clairs et ambitieux. À la faveur de la nouvelle étape que nous avons engagée début 2023, nous aurons ainsi opéré entre 2016 et 2030 - soit en moins de 15 ans - 80 % de la transition de nos activités de financement à la production d'énergie vers le bas carbone. Les énergies renouvelables représenteront alors les quatre cinquièmes de nos financements au secteur de l'énergie. Nous avons d'ores et déjà pivoté majoritairement en 2022 vers le financement de la production d'énergies bas carbone, qui re- présentaient 60 % de notre portefeuille de crédits à l'énergie à fin décembre. Notre trajectoire de sortie du pétrole est déjà largement enclenchée. Le Groupe n'a accordé aucun financement dédié à des projets de développement de nouveaux champs pétroliers depuis 2016. Depuis mai 2023, nous excluons tous les financements dédiés au développement de nouvelles capacités pétrolières et gazières. D'ici à 2030, BNP Paribas aura réduit de 80 % ses financements à l'exploration-production de pétrole - l'exposition résiduelle sera de moins d'un milliard d'euros - et de 30 % ses financements à l'exploration-productionde gaz, et aura finalisé sa sortie complète du charbon thermique pour les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Nos engagements, dans ce domaine comme dans celui des hydrocarbures non conventionnels, ont été scrupuleusement