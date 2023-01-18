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BNP Paribas-Réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de Bank Of West

18/01/2023 | 07:37
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18 janvier (Reuters) - BNP Paribas SA:

* RÉCEPTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA FINALISATION DE LA VENTE DE BANK OF WEST À BMO GROUPE FINANCIER

* BMO GROUPE FINANCIER A CONFIRMÉ LA RÉCEPTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR FINALISER L'ACQUISITION DE BANK OF WEST

* AUCUNE AUTRE AUTORISATION RÉGLEMENTAIRE N'EST REQUISE POUR RÉALISER L'OPÉRATION

* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE LE 1ER FÉVRIER 2023, SOUS RÉSERVE DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS DE RÉALISATION HABITUELLES RESTANTES ÉNONCÉES DANS L'ACCORD

* LES IMPACTS FINANCIERS FINAUX DE L'OPÉRATION SERONT FOURNIS LE 7 FÉVRIER 2023 AVEC LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2022 DE BNP PARIBAS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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Capi. / CA 2022 1,48x
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