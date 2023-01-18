BNP Paribas-Réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de Bank Of West

18 janvier (Reuters) - BNP Paribas SA:
* RÉCEPTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA
FINALISATION
DE LA VENTE DE BANK OF WEST À BMO GROUPE FINANCIER
* BMO GROUPE FINANCIER A CONFIRMÉ LA RÉCEPTION DES
AUTORISATIONS
RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR FINALISER L'ACQUISITION DE BANK
OF WEST
* AUCUNE AUTRE AUTORISATION RÉGLEMENTAIRE N'EST REQUISE POUR
RÉALISER L'OPÉRATION
* L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE LE 1ER FÉVRIER 2023,
SOUS
RÉSERVE DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS DE RÉALISATION
HABITUELLES RESTANTES ÉNONCÉES DANS L'ACCORD
* LES IMPACTS FINANCIERS FINAUX DE L'OPÉRATION SERONT
FOURNIS LE 7
FÉVRIER 2023 AVEC LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2022 DE
BNP PARIBAS
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(Rédaction de Gdansk)