BNP PARIBAS : RÉSULTATS ET DIVIDENDE EN HAUSSE, NOUVEAUX OBJECTIFS

PARIS (Reuters) - BNP Paribas a publié mardi un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes grâce à des reprises de provisions liées à la pandémie et dit s'attendre à une croissance de son résultat net de plus de 7% par an en moyenne sur la période 2022-2025.

Dévoilant son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, la plus grande banque cotée de la zone euro a ajouté dans un communiqué viser une croissance annuelle moyenne de plus de 3,5% de ses revenus sur cette période.

Pour ses activités de banque de financement et d'investissement (corporate and investment banking, CIB), BNP Paribas se fixe pour objectif une progression annuelle moyenne du produit net bancaire de près de 3% sur 2022-2025.

Il prévoit aussi d'accroître les liquidités distribuées aux actionnaires "en portant le taux de distribution à 60%, avec un taux minimum de distribution en numéraire de 50%".

Sur les trois derniers mois de 2021, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,31 milliards d'euros, en hausse de 44,9% sur un an, alors que les analystes financiers l'estimaient en moyenne à 2,03 milliards selon les données Refinitiv.

Le coût du risque, à 510 millions d'euros sur octobre-décembre, a diminué de 68% par rapport à la période correspondante de 2020. Le produit net bancaire (PNB) a parallèlement progressé de 3,7% à 11,23 milliards d'euros au quatrième, un montant un peu inférieur au consensus, qui le donnait à 11,37 milliards.

Le groupe avait passé 1,4 milliard d'euros de provisions en 2020 en lien avec la pandémie de COVID-19.

Sur l'ensemble de 2021, le PNB a augmenté de 4,4% à 43,235 milliards d'euros, le coût du risque a été réduit de 48,8%, à 2,925 milliards et le résultat net a progressé de 34,3% à 9,488 milliards.

Par rapport à 2019, le dernier exercice plein avant la pandémie, le PNB est en hausse de 3,7% et le bénéfice net de 16,1%.

BNP Paribas prévoit de distribuer 50% des profits 2021 à ses actionnaires sous forme de dividendes, soit 3,67 euros par action. En incluant le plan de rachat d'actions de 900 millions d'euros réalisé en novembre-décembre, le taux de distribution atteindrait ainsi 60%.

Le groupe avait annoncé le 20 décembre avoir conclu un accord pour céder Bank of the West au canadien BMO pour environ 16,3 milliards de dollars, soit environ 14,5 milliards d'euros.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot et Marc Angrand, édité par Jean Terzian et Blandine Hénault)