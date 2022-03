BNP Paribas Securities Services et CACEIS vont regrouper leurs services aux émetteurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas Securities Services, filiale de BNP Paribas, et CACEIS, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, ont annoncé vendredi la signature d'un accord pour regrouper leurs activités de services aux émetteurs.

Ces activités, qui recouvrent par exemple la tenue des registres constitutifs du capital ou encore l'organisation et la centralisation des assemblée générales, seront rassemblées au sein d'une coentreprise détenue à parts égales entre BNP Paribas Services Securities et CACEIS.

La finalisation de cette transaction est prévue pour la fin 2022, sous réserve des consultations requises et de l'accord des différentes autorités de la concurrence et réglementaires.

"Ce partenariat marquerait une étape importante du développement de l'offre de services à la clientèle Corporate, permettant à BNP Paribas Securities Services et CACEIS de mutualiser leurs investissements et de proposer à cette clientèle une offre de services renouvelée et enrichie", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2022 03:25 ET (07:25 GMT)