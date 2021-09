BNP Paribas : Septembre 2021 - La Lettre des actionnaires

Le produit net bancaire3, à 8,0 milliards d'euros, est en hausse de 5,2 % par rapport au premier semestre 2020, avec une progression dans les réseaux4 portée par la hausse des commissions notamment financières et la croissance liée à l'activité de crédit partiellement compensée par l'impact de l'environnement de taux bas et la forte hausse dans les métiers spécialisés avec une très nette progression d'Arval. Les frais de gestion3, à 5,5 milliards d'euros, augmentent de 1,5 % par rapport au premier semestre 2020 ; ils sont stables dans les réseaux et en hausse dans les métiers spécialisés, en lien avec leur croissance.

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES

International Financial Services présente un bon niveau de résultats et une activité commerciale soutenue, malgré les effets de la crise sanitaire. L'activité de Personal Finance est en reprise, avec un rebond de la production sur tous les canaux de distribution et une amélioration du coût du risque. Les réseaux de détail à l'international6 font montre d'une bonne dynamique commerciale, avec une augmentation des commissions et un rebond confirmé de la production de crédits notamment aux particuliers. Le pôle démontre également une très bonne performance des activités d'épargne et de gestion d'actifs, avec une très bonne collecte nette (+ 17,2 milliards d'euros sur l'ensemble du premier semestre 2021). Enfin, l'activité sous-jacente de l'Assurance est bonne et celle du métier Real Estate poursuit sa reprise.

Le produit net bancaire, à 8,0 milliards d'euros, progresse de 3,0 % à périmètre et change constants (- 1,3 % à périmètre et change historiques) par rapport au premier semestre 2020. Il enregistre une forte progression des métiers d'épargne et de gestion d'actifs portée notamment par un contexte de marché favorable et une bonne progression de BancWest, compensées par un repli de Personal Finance en lien avec la crise sanitaire et l'effet d'un contexte moins favorable pour Europe Méditerranée. Les frais de gestion, à 5,1 milliards d'euros, augmentent de 2,1 % à périmètre et change constants, et reculent de 2,2 %