BNP Paribas : a finalisé une acquisition à Lisbonne

BNP Paribas vient de finaliser l'acquisition en VEFA des bâtiments Aura et Echo sur le site Exeo pour son nouveau siège social à Lisbonne.



Avec une superficie totale de 37 000 m2 et plus de 13 000 m2 de jardins ouverts au public, le campus BNP Paribas sera situé dans le Parque das Nações et pourra accueillir 5 000 employés, regroupant la majorité des entités du Groupe présentes au Portugal.



' Après plus de trente-cinq ans d'activité sur le marché portugais, nous sommes très satisfaits de cette acquisition, qui vient renforcer un engagement à long terme ', a déclaré Fabrice Segui, directeur général de BNP Paribas au Portugal.



