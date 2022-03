BNP Paribas : à l'écoute des femmes entrepreneures

Pour les femmes dirigeantes, #ConnectHers by BNP Paribas et l'association Pacte PME donnent accès au programme de formation (financement, management, stratégie…) Destination ETI au féminin et #ConnectHers permet aussi aux femmes entrepreneurs d'intégrer des réseaux professionnels nationaux et internationaux comme Les Prem1ères et Femmes Business Angels, Be a Boss en France, ou encore la Woman Initiative Foundation en France et à l'international. Elles ont également accès au think tank The Galion Project. Parmi ces femmes entrepreneures, Camille Morvan, co-CEO de la startup Goshaba a ainsi pu développer son réseau et lever des fonds.

Pour susciter enfin les vocations parmi les jeunes, #ConnectHers by BNP Paribas est associé depuis ses débuts à l'association 100 000 entrepreneurs. Du 7 au 25 mars 2022, la semaine de sensibilisation des jeunes de 13 à 25 ans est consacrée à l'entrepreneuriat porté par les femmes. BNP Paribas illustre ainsi son engagement en faveur de l'égalité des chances, notamment des jeunes, quelle que soit leur origine sociale ou territoriale.