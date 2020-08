BNP Paribas : acquisition d'un immeuble de bureaux à Paris

27/08/2020 | 12:40

BNP Paribas REIM, qui gère les fonds immobiliers de BNP Paribas, a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux dans le 13ème arrondissement de Paris.



L'ensemble '47 Austerlitz', construit sur les bords de Seine en 2003, affiche une surface totale de près de 22.700 m2 et est entièrement loué à la banque française Natixis, filiale du groupe BPCE.



L'actif immobilier se situe à quelques pas du siège du journal Le Monde et du projet 'Evolution', qui doit accueillir près de 91.000 m2 de bureaux, de logements étudiants et de commerces le long de la gare d'Austerlitz à horizon 2025.



L'immeuble a été acquis pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, précise BNP Paribas REIM dans son communiqué. Le vendeur est le géant allemand de l'immobilier Deka.



