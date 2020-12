BNP-Paribas : acquisition d'un immeuble de bureaux à Paris

BNP Paribas REIM annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux en cours de réhabilitation d'une surface utile de plus de 2.300 m² situé au 7-9 rue Frédérick Lemaître, dans le 20e arrondissement de Paris, auprès du Groupe Terrot, pour le compte de la SCPI Accès Valeur Pierre.



'L'actif bénéficiera d'un environnement agréable et en pleine transformation attirant un flux de plus en plus important de start-ups', assure BNP.



Pris à bail en mars dernier par un des acteurs majeurs de la formation professionnelle, l'immeuble sera livré en 2022.



