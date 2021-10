BNP Paribas : aux côtés des jeunes, talents de la banque de demain

Si elle altère la confiance des jeunes en l'avenir, à travers le monde, la crise sanitaire accroît également leur impatience de s'engager pour l'environnement et pour une société plus juste. BNP Paribas l'a bien compris qui, en tant que leader de la finance durable, participe activement à leur projet professionnel, en accord avec leurs aspirations. Le groupe BNP Paribas s'engage ainsi pour les jeunes en tant qu'employeur responsable, mais également en tant que banque et acteur engagé pour une société plus juste et inclusive.

Tout est dit : pour 63 % des jeunes actifs, la mission principale des entreprises devrait être d'améliorer la société. Un chiffre saisissant, révélé par une étude internationale menée en août 2020, soit seulement quelques mois après le début de la pandémie. Un an plus tard, il y a fort à parier que cette quête de sens, ce désir des jeunes de contribuer à un monde plus juste et plus durable se trouve encore renforcé.

BNP Paribas, un tremplin pour l'insertion professionnelle 300 métiers et une implantation dans 68 pays offrent à BNP Paribas la capacité non seulement d'accueillir des jeunes - étudiants et diplômés - pour amorcer leur projet professionnel mais surtout de leur proposer un parcours riche en opportunités et en expériences. Pour ce faire, BNP Paribas les accompagne pas à pas tout au long de leur parcours. Comment? Tout d'abord en déployant une politique active en matière de stages et d'alternances, véritables viviers pour ses futurs talents. Cette année encore, BNP Paribas s'engage en France à recruter 2 000 personnes en CDI, dont deux tiers d'entrants dans la vie active, ainsi que 2 000 stagiaires, 2 000 alternants et 200 jeunes en VIE.



Cette approche est globale dans le Groupe, qui propose notamment aux jeunes diplômés des « Graduate Programmes » dans de nombreux pays qui associent stages d'immersions, sessions de rencontre et formations certifiées en partenariat avec de grandes universités. Dans la région Asie-Pacifique - à Singapour, Hong Kong, Beijing et Shanghai - des rencontres dans les écoles et universités et des stages estivaux de dix semaines sont ainsi proposés aux étudiants. En Europe (notamment au Royaume-Uni et en Belgique) et aux États-Unis, BNP Paribas propose également des programmes de formation et d'employabilité. En France, 500 temps forts sont organisés chaque année pour aller à la rencontre des étudiants et 400 partenariats renforcent les relations avec les écoles, universités et organismes de formation.

En savoir plus sur le programme APAC Graduate Programme Au-delà du recrutement, BNP Paribas veille aussi à maintenir et stimuler l'intérêt des jeunes au fil de leur carrière, leur permettant de changer d'activité et même de pays s'ils le souhaitent. En 2020, partout dans le monde, plus de 23 000 mobilités internes ont été effectuées au sein du Groupe.

BNP Paribas certifié « Top Employer Europe » en 2021, pour la 8e année consécutive

À la recherche de jeunes engagés pour le climat et la société La mission de BNP Paribas, première banque de l'Union européenne et l'un des leaders mondiaux en matière de finance durable, est clairement définie dans sa raison d'être : « Nous sommes au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons ». Cela ne peut se faire qu'avec des collaborateurs engagés et acteurs, sensibilisés et formés aux enjeux sociaux et environnementaux. Cela passe par le recrutement de candidats désireux de contribuer à créer les conditions d'une croissance responsable et à accompagner les clients du Groupe dans leur transition vers une économie plus durable. Cela passe également par la formation des collaborateurs. C'est ce que propose notamment le programme de formation « We Engage », destiné aux 193 000 collaborateurs du Groupe. C'est également l'objectif du programme Sustainability Graduate qui offre aux jeunes diplômés une connaissance très pointue des enjeux liés à la finance durable. Il inclut trois expériences dans trois pays différents, une formation certifiée par le Cambridge Institute for Sustainable Leadership ainsi qu'un parcours de mentoring. « Ce programme m'a donné la chance de rejoindre une banque de premier plan et de participer à des projets conjuguant création de valeur et impact positif. Les trois expériences m'ont donné une vision à 360° des initiatives de BNP Paribas visant à soutenir les acteurs en quête de croissance durable », raconte Alexandre Schmitt, diplômé de HEC Paris, qui a suivi ce programme.

Agir pour l'égalité des chances Autre champ d'action de BNP Paribas, "employeur responsable" : l'évolution professionnelle. Ainsi, en France, où un étudiant défavorisé sur trois renonce à certaines filières en raison du coût des études supérieures, BNP Paribas mécène L'Ascenseur (Paris), un lieu dédié à l'insertion professionnelle des jeunes, et soutient la mission de l'APELS (Agence pour l'Éducation par le Sport). À l'international, BNP Paribas agit également en faveur de l'éducation et de l'insertion notamment en Allemagne ou encore en Asie, où le Groupe s'engage aussi aux côtés de plusieurs associations, dont l'APEX (Association for Pan-Asian Excellence) pour aider les « futurs leaders » à développer leur potentiel, tant personnel que professionnel. Voir aussi : BNP Paribas, pleinement engagé aux côtés des jeunes



Epanouissement professionnel Plus d'un salarié de BNP Paribas en Europe sur quatre a moins de 35 ans, preuve de l'épanouissement que les collaborateurs trouvent dans un Groupe qui promeut l'inclusion mais aussi les échanges intergénérationnels à travers notamment son réseau de collaborateurs WeGenerations. Cette attractivité ressort dans différents classements dont celui d'Universum : BNP Paribas se classe 7e employeur favori des étudiants français en 2021, notamment pour la variété des postes proposés, le soutien au développement professionnel et la mission inspirante qu'il incarne.



3 questions à Valérie Bocciarelli, Responsable Marque Employeur, Partenariats Écoles et Compétences pour le Groupe en France Quelle est la principale qualité d'employeur de BNP Paribas? Valérie Bocciarelli (VB) : Je dirais la diversité des perspectives ! Nous sommes un Groupe avec 300 métiers dans des environnements très différents. Les personnes qui nous rejoignent peuvent évoluer, exercer des métiers complètement différents, au sein d'entités de toutes tailles, parfois même dans d'autres pays grâce à la mobilité interne. J'ai le souvenir d'un jeune entré dans le Groupe en tant que conseiller bancaire, ayant ensuite fait un passage aux ressources humaines et qui travaille aujourd'hui au sein de notre filière informatique. En France, nous enregistrons 8 000 à 10 000 mobilités par an. En 2020 par exemple, en pleine pandémie, un collaborateur sur 6 a changé de poste. Il est possible de relever de nombreux défis au sein de BNP Paribas !



Recevez-vous des retours d'expérience de la part des candidats ? VB : Oui, bien sûr, et c'est très important pour nous. Nous avons mis en place un ensemble d'indicateurs pour savoir ce qui a plu ou déplu aux candidats. Nous savons par exemple qu'ils apprécient nos modes de communication avec eux : à la fois interactifs et authentiques. « Authentiques » parce que nous informons concrètement les candidats sur nos métiers et les perspectives qui leur sont offertes au sein du Groupe; « interactifs » parce que nous leur permettons d'échanger directement avec nos ambassadeurs Métiers via la plateforme Jobpreview. Convaincus que les discours institutionnels ne parlent pas aux candidats, nous préférons donner la parole aux collaborateurs et aux managers. Après tout, ce sont eux qui recrutent et qui travailleront avec le candidat !