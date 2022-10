En complément des revenus générés par chacun de ses métiers, BNP Paribas se fixe pour objectif, à horizon 2025, de réaliser 1 milliard d’euros de revenus supplémentaires via des initiatives transversales dans le domaine de la mobilité. A titre de comparaison, le groupe bancaire avait généré plus de 46 milliards de dollars de produit net bancaire l’année dernière. En Bourse, l’action BNP Paribas perd 1,94% à 41,94 euros, mais l’ensemble du secteur est sous pression en Europe. Il souffre notamment de l'élargissement de l'écart de rendement entre l'Allemagne et l'Italie.



Ce spread est considéré en Bourse comme une mesure du risque financier en Europe.



Afin d'atteindre cet objectif d'1 milliards, BNP Paribas va proposer de manière coordonnée des solutions d'accompagnement des clients vers la mobilité de demain : conseil, financement des industriels, gestion de flottes d'entreprise, leasing automobile, déploiement de hub de mobilité multimodale depuis les infrastructures jusqu'à l'application mobile, assurance, électrification de la mobilité…



Pour ses clients particuliers en France, BNP Paribas lancera la première étape de sa plateforme digitale " tout-en-un " dédiée à la mobilité, dès 2023. Ils pourront, directement sur leur application ou sur le site mabanque, définir leurs besoins en fonction de leurs usages, leur budget et leurs préférences. Sur la base de leurs réponses, les clients se verront proposer les solutions les plus adaptées : type de véhicule, mode de financement entre crédit et leasing (LLD ou LOA), assurance et services associés.



Un simulateur d'empreinte carbone sera également disponible sur la plateforme ainsi qu'un calculateur de coût d'usage pour comprendre et optimiser ses dépenses, au-delà de la valeur faciale du véhicule.



" Dans le cadre de notre plan stratégique GTS 2025, nous avons inscrit la mobilité au cœur de nos projets de développement. Aujourd'hui, nous accélérons avec la force de notre modèle intégré pour unir toutes nos expertises au service de la transition de nos clients vers la mobilité de demain " s'est félicité Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas.