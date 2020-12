BNP Paribas : conclut un partenariat immobilier avec Korian

Korian annonce la conclusion d'un accord avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest prévoyant un investissement de long terme au sein d'un véhicule immobilier contrôlé et géré par le groupe de prise en charge de la dépendance.



Cette structure dédiée détient 81 actifs répartis entre la France, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique pour une valeur d'un milliard d'euros, portefeuille comprenant des maisons de retraite et des cliniques, dont un tiers construit ou rénové il y a moins de cinq ans.



BNP Paribas Cardif et EDF Invest ont investi, chacun pour la moitié, un total de 336 millions d'euros, soit 49% du véhicule immobilier. L'accord, d'une durée de 15 ans prorogeable, prévoit une période minimum de détention de sept ans pour les investisseurs.



