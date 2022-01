BNP Paribas : de nouveau certifié « Top Employer Europe » en 2022

D'autres pays et entités du Groupe bénéficient également de la certification Top Employer : l'Amérique Latine (Argentine, Brésil, Colombie, Mexique), BNP Paribas Personal Finance (Royaume-Uni, Italie, Belgique, Espagne, Portugal et Afrique du sud), ainsi que BNP Paribas Real Estate Allemagne.

Diversité et inclusion avec une note de 89,87 % (+ 14 points**)



Au travers de cette thématique, Top Employers Institute s'assure que BNP Paribas valorise la diversité en créant des systèmes et des processus qui garantissent l'intégration et le respect de tous. Depuis plusieurs années, BNP Paribas mène une politique volontariste en faveur de la diversité et de l'inclusion. Cette politique est aussi le fruit de l'engagement de plus de 30 000 collaborateurs et collaboratrices qui s'impliquent quotidiennement dans des réseaux professionnels et qui font vivre cette politique partout dans le monde.



Le lancement récent du réseau CulturAll, constitué de divers réseaux locaux de BNP Paribas, est l'opportunité pour les collaborateurs d'agir collectivement pour soutenir la diversité des origines à tous les niveaux du Groupe.

Carrière avec une note de 90 % (+ 12 points**)



Cette thématique porte sur la variété des opportunités qu'offre BNP Paribas à ses collaborateurs et collaboratrices pour les accompagner dans leur développement professionnel. Le mentorat et le soutien professionnel sont reconnus à 87,50 % - à comparer aux 53,41 % de moyenne pour les autres entreprises certifiées Top Employer en Europe. BNP Paribas obtient cette note grâce à son outil "About Me" classé dans la catégorie "Portail interactif pour la gestion de carrière". BNP Paribas a en outre été récompensé en 2021 par les Deloitte Awards dans la catégorie #BusinessPartner pour "About Me", booster de carrière au service de 98 % des collaborateurs du Groupe.

Bien-être avec une note de 84,3 % (+ 10 points**)

Cette note est le reflet de l'ensemble des actions et engagements mis en place par BNP Paribas en faveur du bien-être de chaque collaborateur et collaboratrice, que ce soit sur son lieu de travail ou dans sa vie quotidienne. Avec la situation sanitaire, les modes et environnements de travail ont été impactés et se sont transformés très rapidement. Dans un tel contexte, veiller à la santé et au bien-être de tous, garantir l'emploi et maintenir l'employabilité ont été au cœur des préoccupations du Groupe. Le vaste plan de digitalisation, mis en place depuis 10 ans, a permis de développer largement le travail à distance, couvrant jusqu'à 140 000 collaborateurs dans le monde tout en continuant à servir au mieux les clients.

Toutes les équipes des Ressources Humaines sont mobilisées au quotidien afin de veiller au bien-être physique et mental des collaborateurs au travail. En mai 2021, BNP Paribas a lancé le programme « We Care » qui repense et revalorise l'offre santé et bien-être au travail afin de permettre aux collaborateurs de trouver plus facilement les informations concernant les dispositifs d'écoute et d'accompagnement. Ce programme a débuté en France et sera progressivement élargi à l'ensemble des collaborateurs dans le monde.