BNP Paribas : des nominations à BNPP AM USA

18/11/2020 | 16:12

BNP Paribas Asset Management annonce les nominations de Johanna Lasker et Amanda Raynor, respectivement CEO et Deputy CEO de BNPP AM USA, à compter du 1er janvier 2021.



Johanna Lasker sera responsable de la stratégie, de la gestion, de la gouvernance et des affaires réglementaires de BNPP AM USA. Elle remplacera Daniel Klein, qui retourne en Europe après cinq ans en tant que CEO et quatre ans en tant que Deputy CEO de BNPP AM USA.



Johanna sera secondée par Amanda Raynor, nommée Deputy CEO de BNPP AM USA, en sus de ses responsabilités actuelles de Chief Operating Officer de BNPP AM USA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.