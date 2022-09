BNP Paribas : deux nominations au comité exécutif de REIM

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM), la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate, annonce renforcer son comité exécutif international en y intégrant Jean-Maxime Jouis et Benoit de la Boulaye.



Jean-Maxime Jouis est Global Head of Fund Management & Private Investors de BNP Paribas REIM ; il est également directeur général délégué de BNP Paribas REIM France et membre de son directoire depuis 2019.



Head of UK & Separate Account de BNP Paribas REIM, Benoit de la Boulaye dirige le bureau de Londres et coordonne le développement et la gestion des mandats institutionnels pour la totalité de la ligne de métier.



