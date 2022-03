BNP Paribas dévoile une exposition brute de 3 milliards à la Russie et à l'Ukraine

BNP Paribas est la dernière grande banque française à avoir détailler son exposition à la Russie et à l'Ukraine. En Bourse, l’action BNP Paribas (+8,12% à 50,56 euros) prolonge son rebond entamé hier, les investisseurs faisant aujourd'hui preuve d’appétence pour le risque. Ce qui n’empêche pas pour autant les rendements des obligations d’Etat à 10 ans de progresser. Pénalisée par l'impact économique de la guerre en Ukraine, l'action BNP Paribas affiche une baisse de 17% depuis le début de l'année.



BNP Paribas a souligné que ses expositions brutes bilan et hors bilan sur ces deux pays étaient limitées. Elles représentent respectivement 0,09% de ses engagements totaux (environ 1,7 milliard d'euros) pour l'Ukraine et 0,07% (environ 1,3 milliard d'euros) pour la Russie au 31 décembre 2021.



Compte tenu de la manière dont la banque opère dans ces deux marchés et " sécurise ses activités avec un niveau important de garanties et de collatéraux ", les expositions résiduelles nettes combinées de BNP Paribas pour la Russie et pour l'Ukraine s'établissent à environ 500 millions d'euros. Un montant qu'elle avait déjà communiqué en début de semaine dernière.



Hier, Crédit Agricole SA avait indiqué que ses expositions totales (on-shore et off-shore) en Ukraine et en Russie représentent environ 0,6% des engagements commerciaux totaux au 31 décembre 2021.



Jeudi dernier, Société Générale, la plus exposée des banques françaises à la Russie, avait précisé afficher une exposition à la Russie limitée à 1,7% de l'exposition totale du groupe.



Devant la gravité de la situation actuelle et les impacts humanitaires de l'agression contre l'Ukraine, BNP Paribas a décidé de reporter à une date ultérieure les présentations qui étaient prévues le 14 mars 2022 pour détailler les projets et initiatives des métiers dans le cadre de son plan stratégique 2025. Ces présentations seront reprogrammées d'ici l'été, dans un contexte " plus approprié ".