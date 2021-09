BNP Paribas distingué pour son leadership en matière de finance durable : Euromoney Global Awards

La contribution du Groupe à une croissance responsable et durable, en finançant l'économie et en conseillant les clients dans leur transformation, est ici reconnue.'

BNP Paribas privilégie une démarche scientifique, fondée sur des preuves, pour soutenir les transitions de ses clients en matière de durabilité. La Banque veille ainsi à ce que les données ESG soient intégrées dans l'ADN de la finance, formant la base de notre plan d'action ESG et nous mettant tous en marche vers le net-zéro. Qu'il s'agisse de s'assurer que nous utilisons les données pour nous aligner sur les exigences et les normes réglementaires tout en gérant le risque de transition, d'intégrer des objectifs scientifiques dans les stratégies de financement des clients ou de former des partenariats industriels de premier plan, la Banque est à l'avant-garde pour relever les défis urgents liés aux données ESG.

En tant que banque intégrée et diversifiée, dotée d'une expertise locale et d'une dimension internationale, BNP Paribas est en mesure d'accompagner tous ses clients dans leur démarche de développement durable. En combinant ses capacités de banque de financement et d'investissement avec son expertise dans les domaines de la banque de détail, de la gestion d'actifs, de l'assurance, du crédit à la consommation et de l'immobilier, BNP Paribas peut créer des solutions efficaces à travers les différents secteurs et catégories de clients.

Politiques sectorielles rigoureuses, innovation et collaboration vers le net-zéro

Depuis plus de 10 ans, BNP Paribas donne la priorité à la transition vers une économie à faible émission de carbone par le biais de politiques sectorielles rigoureuses, d'innovations produits et d'une participation active à des coalitions et des groupes de travail. La banque est depuis longtemps reconnue comme un leader dans l'établissement des normes requises pour atteindre le niveau net zéro au niveau mondial et, cette année, elle a encore amélioré ses politiques en réponse à l'urgence climatique et aux besoins des clients :

Politiques sectorielles

La banque n'a cessé de resserrer ses critères de financement pour les activités liées aux énergies fossiles et n'accepte plus de nouveaux clients avec une part de revenus liée au charbon supérieure à 25 % en 2020. Elle a également fixé les dates butoirs au-delà desquelles ses clients producteurs d'électricité ne pourront plus recevoir de financement pour le charbon.

En avril 2021, BNP Paribas est devenu un membre fondateur de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), s'engageant à réaligner les portefeuilles de prêts et d'investissements de la banque en vue d'atteindre la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050. Cet engagement comprend une étape intermédiaire visant à réduire de 10% l'exposition de BNP Paribas aux activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz d'ici 2025.

PACTA et les objectifs basés sur des données scientifiques

BNP Paribas et d'autres grandes banques ont développé une méthodologie commune pour mesurer et aligner les portefeuilles de prêts sur l'Accord de Paris. PACTA couvre les secteurs à fortes émissions de gaz à effet de serre, notamment les constructeurs automobiles, le pétrole, le gaz et la production d'électricité. La banque s'est également engagée dans l'initiative Science Based Target (SBTi).