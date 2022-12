BNP Paribas : lancement de la la première obligation sociale structurée sur un indice social

BNP Paribas a émis sa première obligation sociale liée à l'indice MSCI Eurozone Social Select 30, pour un montant de 50 millions d’euros. La performance de l’obligation est liée à l'indice MSCI Eurozone Social Select 30. Cet indice conçu par BNP Paribas CIB offre une exposition aux entreprises qui à la fois atténuent l'impact négatif de leurs activités sur la société et intègrent des objectifs sociaux ambitieux.Une partie du montant total investi est reversée à des associations soutenues par le Groupe BNP Paribas, et qui œuvrent dans différents domaines tels que l'égalité des chances, l'insertion sociale et l'aide humanitaire.Constance Chalchat, Chief Sustainability Officer de Global Markets et Responsable de l'Engagement d'entreprise, BNP Paribas CIB a souligné : " Cette innovation en matière de finance durable démontre le rôle croissant que les marchés de capitaux peuvent jouer dans le soutien de l'inclusion sociale en alignant des objectifs d'investissement social et une méthodologie d'évaluation sociale avec une obligation, un indice, et des causes sociales concrètes. De telles évolutions sont essentielles à la démarche de BNP Paribas qui consiste à améliorer l'accessibilité des services financiers, la diversité et l'égalité vers une économie et une société plus inclusive. "