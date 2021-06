BNP Paribas : Au sommet Movin'On, BNP Paribas co-construit les mobilités de demain

BNP Paribas, partenaire du sommet et acteur incontournable de l'écosystème Movin'On Le sommet Movin'On s'est déroulé en format hybride, entre Montréal, Paris et Singapour. Il a réuni plus de 250 acteurs de l'innovation (entreprises, États, villes, universités, institutions, experts, groupes de réflexion, startups, concepteurs, etc.) et 4 000 participants. L'écosystème Movin'On est à la fois un think tank et un do tank, fonctionnant sur la base de synergies qui débouchent sur des produits et services concrets, dont le Groupe est partenaire depuis cinq ans. Cette année, Florent Ménégaux, CEO Michelin, a annoncé lors de la conférence d'ouverture du Sommet que la gouvernance de l'écosystème ne serait plus gérée seulement par Michelin, mais partagée par un conseil de 10 CEO, au sein duquel figure Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas. Ce dernier a d'ailleurs annoncé l'importance de ce nouvel engagement du Groupe envers Movin'On, en insistant sur la nécessité de co-construire des solutions pour relever les challenges de la mobilité de demain. Le Groupe a aussi saisi l'occasion de ce sommet pour démontrer son expertise transverse, en articulant ses interventions autour de trois grands thèmes : le rôle de l'hydrogène dans la transition écologique, l'efficacité énergétique et la mobilité des entreprises.

' IL EST DANS L'ADN DU GROUPE D'ÊTRE À L'ÉCOUTE DE TOUS SES CLIENTS ET PARTENAIRES, DE LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS STRATÉGIQUES ET DE CO-INVENTER À LEURS CÔTÉS DES SOLUTIONS PERMETTANT D'AVOIR UN IMPACT. ' Jean-Laurent Bonnafé Administrateur Directeur général de BNP Paribas

L'hydrogène pour décarboner le secteur de la mobilité lourde Le Groupe a animé une session de travail autour de l'hydrogène et des solutions favorisant son déploiement à grande échelle, en insistant sur la nécessité et la possibilité réelle d'adapter les infrastructures existantes et à venir à cette nouvelle source d'énergie. Sur ce sujet, des working sessions ont été organisées aux côtés d'ENGIE, fournisseur d'énergie incontournable, avec lequel le Groupe œuvre activement pour développer une filière d'hydrogène vert en France.

Efficacité, transparence et intelligence énergétique L'efficacité énergétique est l'un des défis clés pour se rapprocher de la neutralité carbone. Pour le relever, BNP Paribas s'est saisi de ces sujets aux côtés d'autres entreprises dans le cadre du Movin'On Lab, dans le but de créer un cercle vertueux : réduire la consommation et la perte d'énergie, générer des économies financières et pouvoir ensuite les réinjecter dans la transition énergétique. Constance Chalchat, responsable de l'Engagement d'entreprise de BNP Paribas CIB, a présenté les avancées de cette communauté d'intérêt, en soulignant l'importance d'adopter des solutions comme celles labellisées par Solar Impulse, aux côtés de Bertrand Piccard, ENGIE et la Banque Européenne d'Investissement. Découvrez quelques exemples de solutions en vidéo ici.

Des plans de mobilité verts bénéfiques aux entreprises, aux collaborateurs et à la planète Le déploiement des mobilités durables au sein des entreprises est une thématique clé d'Arval, leader en Europe de la location longue durée de véhicules professionnels. Les experts d'Arval ont montré à quel point il était à la fois possible et bénéfique pour une entreprise de mettre en place des plans de mobilité durable. À la clé ? Une culture d'entreprise et une attractivité renforcée, qui favorise la montée en compétences des collaborateurs.

Une expertise 360° en matière de développement et mobilité durable Parmi les 100 conférenciers de renommée mondiale invités, de nombreux experts du Groupe BNP Paribas ont pris la parole, représentant les différents métiers, pôles et directions au sein du Groupe : la Direction de l'engagement, Arval, BNP Paribas Leasing Solutions ou encore BNP Paribas CIB. Leurs interventions ont pris différentes formes : discours, conférences, animation de working sessions et de masterclasses, etc.

La capacité d'agir sur de nombreux secteurs En tant que banque et investisseur, BNP Paribas possède une expertise multisectorielle qui lui permet d'agir sur plusieurs fronts, jouant un rôle d'accélérateur de l'innovation auprès de clients et partenaires nombreux et divers. Dans le domaine de la mobilité, cela se traduit par l'accompagnement de toutes les formes de transition vers des énergies et des mobilités plus durables, partout dans le monde. Au Chili par exemple, le Groupe a travaillé aux côtés des collectivités locales pour favoriser le déploiement de plus de 400 bus électriques dans la capitale, Santiago. En Suède, il a apporté un soutien financier important à Northvolt, une startup prometteuse qui conçoit des batteries pour véhicules électriques. En Belgique, aux côtés d'ENGIE, Arval (la société de location de véhicules et de solutions de mobilité responsable de BNP Paribas) a lancé Numobi, un service inédit qui a pour ambition de promouvoir les véhicules électriques auprès des professionnels et des particuliers. Comme l'a rappelé Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général de BNP Paribas, durant la cérémonie d'ouverture du sommet : « il est dans l'ADN du Groupe d'être à l'écoute de tous ses clients et partenaires, de les accompagner dans leurs projets stratégiques et de co-inventer à leurs côtés des solutions permettant d'avoir un impact. »

La création de communautés d'intérêt En parallèle, BNP Paribas participe à la création de coalitions d'entreprises engagées et déterminées à faire changer les choses. Isabelle Loc, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, a rappelé l'ambition du Groupe de miser sur l'intelligence collective, à l'image de la communauté d'intérêt créée sous l'impulsion de BNP Paribas 3 Step IT. Cette filiale de BNP Paribas Leasing Solutions œuvre pour faciliter le réemploi d'équipements électroniques au sein d'une communauté d'intérêt qui rassemble 12 grandes entreprises. Pour en savoir plus, voir la vidéo de présentation d'Isabelle Loc en cliquant ici. Ces communautés d'intérêt se développent dans le cadre du Movin'On Lab et permettent de réunir des entreprises autour d'une problématique clé, afin d'identifier ensemble les défis qui y sont liés et de co-construire des solutions ensemble. BNP Paribas mène deux autres communautés d'intérêt, autour de l'efficacité énergétique et la taxonomie européenne.

Agir ensemble pour aller plus loin Dans ce même esprit, Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d'entreprise du Groupe, et Bertrand Piccard, explorateur et créateur de la Fondation Solar Impulse, sont revenus lors de l'événement sur le lancement d'un nouveau fonds d'investissement dédié aux startups spécialisées dans la green tech : le fonds BNP Paribas Solar Impulse Venture. Cette vision transverse et cette capacité à fédérer explique l'implication de BNP Paribas au sein de l'écosystème Movin'On, véritable carrefour de l'éco-innovation, où s'organise collectivement le déploiement à grande échelle de solutions porteuses de grandes promesses. En y jouant un rôle toujours plus important chaque année, BNP Paribas s'affirme plus que jamais comme la banque d'un monde qui change… à toute vitesse.

