BNP Paribas : Bénéfice net en hausse de 37,9% au 1er trimestre

PARIS, 30 avril (Reuters) - BNP Paribas a annoncé vendredi une hausse de 37,9% de son bénéfice net au premier trimestre, qui reflète à la fois la croissance des revenus, notamment dans les activités de marchés, et la baisse du coût du risque.

La première banque de la zone euro a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net part du groupe de 1,768 milliard d'euros contre 1,28 milliard au premier trimestre 2020, marqué par les premiers effets de la crise du coronavirus.

Son produit net bancaire (PNB) a progressé de 8,6% sur un an à 11,829 milliards d'euros. Les analystes financiers interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un bénéfice net de 1,20 milliard d'euros pour un PNB de 11,18 milliards.

Les revenus de la division de banque de financement et d'investissement (BFI) ont progressé de 24,3% sur un an, grâce entre autres à une hausse de 41,4% des seules activités de marché. Le rebond des revenus tirés du marché primaire a en effet plus que compensé une chute de 15,7% de ceux des activités de taux fixes, devises et matières premières (FICC).

Le coût du risque a diminué de 530 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2020, pour s'établir à 896 millions d'euros.

(Marc Angrand et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)