BNP Paribas : Bpifrance et BNP PARIBAS entrent au capital de Wyz Group lors d'une levée de fonds

WYZ Group dirigé par son fondateur Pierre Guirard, accueille à son capital Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile 2, et BNP Paribas Développement dans le cadre d’une opération de réorganisation actionnariale et de financement de sa croissance. Generis Capital Partners, déjà présent, s’associe à cette opération d’un montant total de 21 millions d’euros.



WYZ Group conçoit et développe des solutions de plateformes digitales, principalement à destination des grands comptes du secteur automobile (constructeurs, réseaux d'après-vente et flottes d'entreprise), pour gérer et optimiser leur approvisionnement en pneumatiques.



WYZ Group, qui compte une cinquantaine de salariés, enregistre une croissance très forte de son activité depuis une dizaine d'années avec un chiffre d'affaires en hausse de 32% par an en moyenne depuis 2012. En 2020, WYZ Group a réalisé un chiffre d'affaires proche de 60 millions d'euros.



Cet investissement a pour objectif de financer la croissance d'un acteur de la digitalisation de la chaine d'approvisionnement en pneumatiques en France et en Europe, tant sur le plan organique qu'au travers de croissances externes. WYZ Group pourra s'appuyer sur les réseaux de BNP Paribas Développement et de Bpifrance, ce dernier disposant également d'une connaissance fine de l'écosystème automobile au travers de l'équipe en charge du Fonds Avenir Automobile 2, qui réalise l'investissement.



Bpifrance et BNP Paribas Développement, nouveaux actionnaires, rejoignent ainsi Holnest, holding familiale de Jean-Michel Aulas, actionnaire historique de WYZ Group depuis 2010 ainsi que Generis Capital Partners, actionnaire depuis 2015, qui renforce sa position au sein du groupe et renouvelle sa confiance à Pierre Guirard et à son management.