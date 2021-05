BNP Paribas : Développement entre au capital du spécialiste de la trottinette électrique PatCom group

PatCom group, leader français de la vente et des services autour de la trottinette électrique, annonce l’arrivée à son capital de BNP Paribas Développement. Pour l'entreprise, cette montée au capital est une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie 360° dans l'électro-mobilité. Sa position sur le marché sera un atout clé pour accélérer la croissance de ses marques Green Riders et Super Soco France.



Cette transaction vise plus particulièrement à : étendre le réseau de partenaires en France et en Europe; accélérer le déploiement à l'international, avec le lancement d'un réseau de distribution au Moyen-Orient en mai 2021; renforcer ses équipes, afin de déployer une palette de services pour les trottinettes et les 2-roues électriques, par croissance organique; développer de nouveaux services adjacents pour ses clients et enfin, se lancer à la recherche d'opportunités de croissance externe sur ses marchés cibles.



"Après avoir géré seul ma société pendant près de 17 années, je suis heureux d'ouvrir mon capital à BNP Paribas Développement. L'entreprise est en pleine croissance, et cette prise de participation minoritaire viendra renforcer notre position en France et contribuer à notre stratégie de développement à l'international. PatCom group a l'ambition de devenir un acteur incontournable des mobilités douces", se réjouit Sena Adjovi, fondateur et CEO de PatCom group.



"Nous sommes fiers d'accompagner Sena Adjovi et de pouvoir renforcer la croissance de son groupe. Cette opération va permettre d'accroître sa gamme de produits de mobilité électrique et de lancer ses nouvelles offres de services pour les utilisateurs - SAV, Formation, Maas", a déclaré Jean-Marc Dussourd, Directeur d'Investissement chez BNP Paribas Développement.