BNP Paribas : JPMorgan sur la cession de BancWest par BNP PARIBAS

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 61 euros sur BNP Paribas et évoque la cession de sa filiale américaine BancWest. Lors de la publication des résultats du quatrième trimestre, elle a indiqué être ouverte à un tel scénario. Une vente ferait sens du point de vue stratégique aux yeux du bureau d'études, BNP se recentrant sur les marchés domestiques de la zone euro et les opportunités de croissance dans les activités spécialisées.



Le broker valorise BancWest, 11,8 milliards de dollars, un montant qui rendrait une telle opération attractive pour les deux parties. Les 7,7 milliards d'euros de capital ainsi libéré pourraient être utilisés pour des rachats d'actions. L'impact serait relutif de 5% au niveau du bénéfice par action pour la période 2021-2023.