BNP Paribas : La Fondation BNP Paribas mobilisée auprès des artistes qu'elle soutient

La création contemporaine est au cœur du mécénat culturel de la fondation. Engagée auprès d'une trentaine d'artistes et d'une quinzaine d'institutions, elle apporte notamment son appui à la danse contemporaine, aux nouveaux arts du cirque et au jazz.

Depuis plus de 25 ans, elle accompagne le parcours de musiciens, compositeurs et interprètes, et soutient de nombreux festivals en France et à l'international. Elle soutient également la création contemporaine depuis plus de 36 ans et s'engage auprès d'artistes qui créent et explorent de nouveaux territoires.

Dès le début de la crise sanitaire, la Fondation a réaffirmé son engagement auprès de ses partenaires, en mettant en place un plan de soutien exceptionnel de 310 000 euros à destination de 31 artistes, chorégraphes, circassiens et musiciens.

Et cet engagement continue ! La Fondation s'est également attachée à nouer de nouveaux partenariats en 2020, en soutenant notamment « Le Plus Petit Cirque du Monde » et sa Pépinière Premiers Pas, ainsi que d'autres artistes comme Laurent Coulondre, Alexander Vantournhout ou encore Amala Dianor.