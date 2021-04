BNP Paribas : Le projet "NOTION" mesure l'impact du changement climatique sur l'activité des océans

L'équipe de recherche « NOTION » a ainsi démarré ses travaux en juillet 2020, et réalise des tests en laboratoires. En recréant des conditions de changement climatique et en simulant des cycles du soleil, Mar et ses équipes peuvent observer comment les diazotrophes réagissent.

En étudiant ces phytoplanctons, les questions que nous nous posons sont donc cruciales pour notre avenir : l'océan pourra-t-il continuer à capturer le CO 2 atmosphérique ? Le changement climatique va-t-il favoriser la disparition ou la prolifération des diazotrophes ? Dans les deux cas, quelles en seraient les conséquences ? Quel(s) comportement(s) ces microorganismes adopteraient-ils si la température ou l'acidité des eaux augmentait ?

Pour s'attaquer à ce sujet complexe, et répondre à toutes ces questions, le projet doit mobiliser de nombreuses disciplines comme la génétique, la chimie et la biochimie, la physique des fluides, etc.

Ces cellules microscopiques ont déjà leur propre chimie et biochimie, et l'eau dans laquelle elles se trouvent contient plus ou moins d'oxygène, plus ou moins de sel, etc. Par ailleurs, les gouttes d'eau peuvent se déplacer dans l'eau, ce qui complique les travaux.