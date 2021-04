BNP Paribas : des ambitions en Chine

La demande a été publiée sur le site Internet de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) mardi, sans aucune information sur la structure de l'actionnariat. Le numéro un français avait déjà déclaré en 2019 qu'il envisageait de se lancer dans la négociation de titres en Chine. A l'époque, il étudiait la possibilité d'avoir une coentreprise de titres sur place.

"BNP Paribas continue d'explorer toutes ses options de croissance sur le marché chinois, où nous sommes présents depuis longtemps et avons développé une activité de banque d'entreprise et institutionnelle à part entière, ainsi qu'une coentreprise de gestion d'actifs couronnée de succès", a déclaré l'entreprise dans un communiqué adressé à Reuters. Une réponse aussi convenue que creuse, à peine renforcée par la mention selon laquelle la banque "étudie également les moyens de renforcer ses capacités locales et ses services aux clients en Chine continentale dans le cadre de sa croissance future.

La Chine a poursuivi l'ouverture de son secteur des services financiers malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Elle a officiellement supprimé la règle de plafonnement des participations étrangères dans les valeurs du secteur en avril 2020, il y a un an.

UBS, Nomura et JPMorgan Chase ont toutes reçu l'autorisation des régulateurs financiers chinois de prendre des participations majoritaires dans des entreprises locales de valeurs mobilières.