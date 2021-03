BNP Paribas : devrait déposer ce jour son offre sur Floa Bank

Le groupe devrait déposer aujourd'hui son offre définitive pour le rachat de 50% ou plus de Floa Bank (la Banque Casino et du Crédit Mutuel qui compte près de 3 millions de clients) indique Les Echos.



Sur Floa Bank, BNP Paribas ferait face à la concurrence de la seule Banque Postale, Santander s'étant mis en retrait. Un prix de 200 ME serait évoqué souligne Invest Securities suite à l'article des Echos.



Le groupe devrait également donner dans les prochains jours, une offre indicative sur Orange Bank qui compte près de 1,2 million de clients indique le quotidien.



BNP PARIBAS chercherait ainsi à étoffer ses offres Crédit à la Consommation et Banque Digitale.



