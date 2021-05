BNP Paribas : importante transaction pour le pôle Real Estate

BNP Paribas Real Estate annonce avoir récemment réalisé une transactionlogistique totalisant près de 80000 m², loués à Renault.



Située à Puiseux-Pontoise (95),la première tranche de 58000 m² a été livrée début 2020, et la livraison de l'extension de 20000 m² est prévue pour fin 2021.



'Cette transaction emblématique et exemplaire pour notre équipe logistique France a été réalisée en pleine crise sanitaire dans le cadre d'un mandat exclusif de recherche de Renault. Elle représentela plus importante implantation logistique jamais réalisée sur le territoire de Cergy-Pontoise', noteChristophe Prioux, chargé des grandes opérations logistiques chez BNP Paribas Real Estate Transaction.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.